Большой гороскоп: что звезды обещают нам в апреле 2021?

Марс до этого был в Близнецах, что вносило смуту в наше сознание. 23 числа мы все сможем наконец-то освободиться от негатива, порождаемого этой планетой. Сам день перехода будет очень благоприятным, мягким и предсказуемым. Люди почувствуют себя лучше, смогут забыть о проблемах и отдохнуть душой и телом. Если есть возможность, в эту пятницу лучше не задерживаться на работе, не переутомляться, больше времени проводить с семьей и второй половинкой.

В календаре звездопадов на 2021 год есть два апрельских звездопада, один из которых имеет свой пик в этом же месяце. Речь о Лиридах — звездопаде, приносящем удачу творческим людям. Не удивительно, если 22 апреля у многих творческих личностей появится озарение или состояние потока. День будет весьма удачным для принятия важных решений.

В Тельце Венера чувствует себя очень хорошо. 14 числа планета избавится от неблагоприятного воздействия Овна. Закончится период бессмысленных ссор и бесконечного потока негатива. У людей появится больше сил и энергии, которые можно будет направить в любое русло — как в работу, так и в любовь, в личные дела. Сам этот день будет очень позитивным и подарит нам надежду на лучшее.

Дополнит позитивную картину очень важное астрологическое событие — переход Меркурия в знак Овна. Данная планета обретет новые силы и избавится от упадка энергии. Начнется расцвет финансовой и деловой сфер жизни. В этот день можно будет ходить на собеседования, совершать дорогостоящие покупки, тратить деньги на развлечения, поездки.

Это один из самых благоприятных дней в апреле. 04.04 — очень мощная зеркальная дата. Этот день насыщен гармонией и любовью. Огонь, Вода, Воздух и Земля будут взаимно дополнять друг друга, а не подавлять. Это идеальный день для новых начинаний, работы, поисков новых увлечений и знакомств.

Близнецы. Астрологи отмечают, что для Близнецов месяц будет очень важным с точки зрения любви. Полезным станет романтический отдых со второй половинкой. Одиноким Близнецам повезет найти любимого человека. Не нужно переставать знакомиться и присматриваться. Однако следует помнить, что удача не улыбается дважды. Как только появится возможность, ею необходимо воспользоваться. Если сидеть и ждать, что все произойдет само собой, результат точно разочарует.

В апреле людям этого Знака придется отделить важное от напускного, расставив приоритеты правильно. Если этого не сделать, могут начаться проблемы в финансовой и в любовной сфере. И помните: необходимо поступать по совести, какой бы сложной ни была ситуация.

Обязательно внесите в список апрельских дел уборку дома. Необходимо выбросить весь хлам и навести порядок. Также очень важно сделать информационную чистку.

Главное — не откладывайте на потом важные дела. Это чревато большими неурядицами и снижением производительности.

Телец. Апрель для Тельцов начнется с позитивных событий: вы сможете освободиться от всего, что не нужно, завершить необходимые дела и после 15 числа начать движение к новым успехам, в том числе заняться поисками соратников, помощников и новых наставников.

Вообще апрель это то самое время, когда Овнам следует взять себя в руки и показать миру свое желание и рвение к успеху.

Также в апреле будет много новых возможностей в любви. Одинокие Овны смогут найти вторую половинку. А вот если отношения постоянно находятся на грани, стоит быть осторожнее. Если в очередной раз расстаться в апреле, то это расставание может стать последним.

Астрологи не исключают, что в апреле произойдет что-то очень приятное и важное для Овнов. Главное сохранять свою врожденную расторопность и внимательность.

Также в апреле можно и даже нужно посвящать время обучению, подготовке к экзаменам, изучению языков. Другого идеального времени может в 2021 году просто не настать.

Овен. В апреле планеты призывают Овнов к активным действиям, направленным на привлечение благополучия. Представители этого Знака Зодиака смогут достичь любых высот, если не будут медлить: время настало, и пора начинать что-то новое.

Лев. Первые две недели апреля Львы будут узнавать новое и расширять свои горизонты. Они смогут открыть международный бизнес или получать навыки за рубежом. Астрологи рекомендуют не отказываться от новой информации, благодаря которой получится выйти на новый уровень успеха.

В апреле, особенно в последние четыре дня, Ракам стоит помнить о законе бумеранга. Нельзя делать ничего плохого окружающим, если не хочется получить проблемы в финансовой сфере. Направив вектор мыслей в русло позитива, Раки обеспечат себя финансовой удачей на долгий срок.

Ракам эксперты настоятельно советуют помнить о своих обязанностях и обещаниях, данных ранее и не делиться планами с окружающими: все свои грандиозные идеи и мысли лучше держать в секрете.

Правда, середина весны будет не самой простой, поскольку Раки могут столкнуться с мощным противостоянием на работе и в бизнесе. Зато в любви и в семье все будет тихо, гладко и без неприятных сюрпризов. Это время освобождения от таких неприятных чувств, как ревность, недоверие, злоба. Нужно стараться говорить о своих чувствах прямо, но без претензий. Одиноким Ракам стоит обратиться за помощью к социальным сетям и сайтам знакомств.

Рак. В апреле Раки смогут подняться по карьерной лестнице, завоевать авторитет и кардинально изменить свою жизнь, избавившись от одиночества, финансовых или иных проблем, которые мешали счастью.

Деньги любят Близнецов, особенно сейчас, когда продолжается самый благоприятный период года. Этим людям стоит заниматься новыми делами, ставить перед собой новые цели. Очень важно оставаться позитивными и не переживать по мелочам.

В целом в этом месяце Близнецам предстоит много общаться, присоединяться к каким-либо организациям или самостоятельно создавать группы по интересам. Астрологи рекомендует задуматься о бизнесе, начинать который в апреле благоприятно.

В свою очередь больше всего опасаться Близнецам стоит такой черты характера, как самодовольство. Необходимо помнить о том, что каждый совершает ошибки, что не бывает предела совершенству.

Правда, в первые две недели фокус внимания будет в секторе отношений — седьмом доме гороскопа, и Весы смогут обрести гармонию в личной жизни. Одиноким Весам стоит завести страничку на сайтах знакомств и быть чуть более инициативными. Положительный результат не заставит себя ждать.

Весы. Весы в начале апреля могут не сомневаться в том, что у них получится достичь успехов. В первой половине месяца не будет ретроградных планет, и почти четыре недели Весы смогут смело развиваться.

Начало и середина месяца будут для Дев максимально благоприятными в сфере денег. Можно открывать новый бизнес, совершать покупки и делать ремонт.

Кроме того, в апреле звезды подарят Девам особую харизму и обаяние, так что их ожидает большой успех на любовном поприще.

В апреле можно совершать дорогостоящие покупки, обменивать валюту, открывать новый счет в банке. Также удача посетит тех, кто занимается поисками новой работы.

Астрологи настоятельно рекомендуют Девам действовать самостоятельно — не нужно полагаться во всем на близких или коллег. Вообще сейчас стоит крайне осторожно выбирать людей для общения, дружбы и совместных дел.

Дева. Фокус внимания Дев в первой половине апреля будет сосредоточен на восьмом доме гороскопа, который отвечает за финансы. Девы смогут разобраться с кредитами, получить финансовую поддержку и найти выход из трудного положения. Начало месяца будет активным, а значит, Девы не должны сомневаться в своих силах.

Больше всего во Львах противоположному полу будет нравиться искренность. Именно этот компонент их характера будет решающим в любви.

Скептицизм будет главным врагом этих людей — как на финансовом, так и на любовном поприще. Нужно действовать решительно и уверенно.

Астрологи рекомендуют Львам быть учтивыми с окружающими, не тянуть на себя одеяло в отношениях.

В апреле можно тратить деньги на себя, на семью и на преобразование жилища. Но самая важная сфера жизни для людей этого Знака — работа и бизнес. Очень важно продолжать оставаться в тонусе и быть предельно внимательными, поскольку кто-то может подкинуть важную идею или помочь с работой.

В целом У Весов в апреле ожидается очень продуктивное время. Им не стоит оставаться в своей зоне комфорта, если они хотят достичь больших успехов в работе, бизнесе и в финансовой сфере в целом. Наступает время, когда нужно мыслить быстро, принимать решения уверенно, направив вектор мыслей в сторону саморазвития.

Весы отличаются жизнелюбием, а это самое важное. Нужно быть собой, распространяя эту любовь к миру. Люди обязательно заметят оптимизм и доброту. Так что в апреле есть все шансы стать лучшей версией себя.

Скорпион. До 27 апреля не будет ретроградных планет, и Скорпионы могут смело воплощать в жизнь планы и не бояться неприятностей. Это время будет хорошим для перемен в деловой среде и личной жизни. Астрологи настоятельно советуют продумывать планы, не упуская деталей и напоминают о том, что прошлое лучше отпустить, поскольку оно выполняет роль якоря. Особенно сильно это будет заметно в апреле.

Один из самых полезных жизненных навыков — умение забывать все плохое. Не нужно держать в себе обиды, так как они опасны и могут привести к большим проблемам со здоровьем и лишить Скорпионов удачи.

Астрологи сообщают, что в апреле для Скорпионов открываются в любви все двери. Будет много ярких моментов, причем как для тех, кто в поисках (у одиноких Скорпионов уже в начале апреля может появиться на горизонте человек, в которого они влюбятся почти сразу), так и для тех, кто уже нашел вторую половинку. Можно переводить отношения на новый уровень.

Деньги любят Скорпионов, а в апреле они будут стремиться к ним с удвоенной силой. Можно ждать случайных поступлений денежных средств, очень выгодных сделок и встреч с приятными вдохновляющими людьми.