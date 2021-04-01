Большой гороскоп: что звезды обещают нам в апреле 2021?
Астрологи призывают обратить внимание на так называемые дни силы апреля, когда большинству людей будет сопутствовать удача.
4 апреля — зеркальная дата
Это один из самых благоприятных дней в апреле. 04.04 — очень мощная зеркальная дата. Этот день насыщен гармонией и любовью. Огонь, Вода, Воздух и Земля будут взаимно дополнять друг друга, а не подавлять. Это идеальный день для новых начинаний, работы, поисков новых увлечений и знакомств.
Дополнит позитивную картину очень важное астрологическое событие — переход Меркурия в знак Овна. Данная планета обретет новые силы и избавится от упадка энергии. Начнется расцвет финансовой и деловой сфер жизни. В этот день можно будет ходить на собеседования, совершать дорогостоящие покупки, тратить деньги на развлечения, поездки.
14 апреля — переход Венеры в Знак Тельца
В Тельце Венера чувствует себя очень хорошо. 14 числа планета избавится от неблагоприятного воздействия Овна. Закончится период бессмысленных ссор и бесконечного потока негатива. У людей появится больше сил и энергии, которые можно будет направить в любое русло — как в работу, так и в любовь, в личные дела. Сам этот день будет очень позитивным и подарит нам надежду на лучшее.
22 апреля — пик звездопада Лириды
В календаре звездопадов на 2021 год есть два апрельских звездопада, один из которых имеет свой пик в этом же месяце. Речь о Лиридах — звездопаде, приносящем удачу творческим людям. Не удивительно, если 22 апреля у многих творческих личностей появится озарение или состояние потока. День будет весьма удачным для принятия важных решений.
23 апреля — переход Марса в Знак Рака
Марс до этого был в Близнецах, что вносило смуту в наше сознание. 23 числа мы все сможем наконец-то освободиться от негатива, порождаемого этой планетой. Сам день перехода будет очень благоприятным, мягким и предсказуемым. Люди почувствуют себя лучше, смогут забыть о проблемах и отдохнуть душой и телом. Если есть возможность, в эту пятницу лучше не задерживаться на работе, не переутомляться, больше времени проводить с семьей и второй половинкой.
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Гороскоп на апрель
Овен. В апреле планеты призывают Овнов к активным действиям, направленным на привлечение благополучия. Представители этого Знака Зодиака смогут достичь любых высот, если не будут медлить: время настало, и пора начинать что-то новое.
Также в апреле можно и даже нужно посвящать время обучению, подготовке к экзаменам, изучению языков. Другого идеального времени может в 2021 году просто не настать.
Астрологи не исключают, что в апреле произойдет что-то очень приятное и важное для Овнов. Главное сохранять свою врожденную расторопность и внимательность.
Также в апреле будет много новых возможностей в любви. Одинокие Овны смогут найти вторую половинку. А вот если отношения постоянно находятся на грани, стоит быть осторожнее. Если в очередной раз расстаться в апреле, то это расставание может стать последним.
Вообще апрель это то самое время, когда Овнам следует взять себя в руки и показать миру свое желание и рвение к успеху.
Телец. Апрель для Тельцов начнется с позитивных событий: вы сможете освободиться от всего, что не нужно, завершить необходимые дела и после 15 числа начать движение к новым успехам, в том числе заняться поисками соратников, помощников и новых наставников.
В целом апрель станет месяцем открытий и новых возможностей. Звезды помогут найти себя, преодолеть препятствия на пути, обрести свободу и наконец-то сделать выбор.
Главное — не откладывайте на потом важные дела. Это чревато большими неурядицами и снижением производительности.
Обязательно внесите в список апрельских дел уборку дома. Необходимо выбросить весь хлам и навести порядок. Также очень важно сделать информационную чистку.
В апреле людям этого Знака придется отделить важное от напускного, расставив приоритеты правильно. Если этого не сделать, могут начаться проблемы в финансовой и в любовной сфере. И помните: необходимо поступать по совести, какой бы сложной ни была ситуация.
Близнецы. Астрологи отмечают, что для Близнецов месяц будет очень важным с точки зрения любви. Полезным станет романтический отдых со второй половинкой. Одиноким Близнецам повезет найти любимого человека. Не нужно переставать знакомиться и присматриваться. Однако следует помнить, что удача не улыбается дважды. Как только появится возможность, ею необходимо воспользоваться. Если сидеть и ждать, что все произойдет само собой, результат точно разочарует.
В свою очередь больше всего опасаться Близнецам стоит такой черты характера, как самодовольство. Необходимо помнить о том, что каждый совершает ошибки, что не бывает предела совершенству.
В целом в этом месяце Близнецам предстоит много общаться, присоединяться к каким-либо организациям или самостоятельно создавать группы по интересам. Астрологи рекомендует задуматься о бизнесе, начинать который в апреле благоприятно.
Деньги любят Близнецов, особенно сейчас, когда продолжается самый благоприятный период года. Этим людям стоит заниматься новыми делами, ставить перед собой новые цели. Очень важно оставаться позитивными и не переживать по мелочам.
В апреле можно совершать дорогостоящие приобретения, обновлять гардероб и дарить подарки близким людям.
Рак. В апреле Раки смогут подняться по карьерной лестнице, завоевать авторитет и кардинально изменить свою жизнь, избавившись от одиночества, финансовых или иных проблем, которые мешали счастью.
Правда, середина весны будет не самой простой, поскольку Раки могут столкнуться с мощным противостоянием на работе и в бизнесе. Зато в любви и в семье все будет тихо, гладко и без неприятных сюрпризов. Это время освобождения от таких неприятных чувств, как ревность, недоверие, злоба. Нужно стараться говорить о своих чувствах прямо, но без претензий. Одиноким Ракам стоит обратиться за помощью к социальным сетям и сайтам знакомств.
Ракам эксперты настоятельно советуют помнить о своих обязанностях и обещаниях, данных ранее и не делиться планами с окружающими: все свои грандиозные идеи и мысли лучше держать в секрете.
В апреле, особенно в последние четыре дня, Ракам стоит помнить о законе бумеранга. Нельзя делать ничего плохого окружающим, если не хочется получить проблемы в финансовой сфере. Направив вектор мыслей в русло позитива, Раки обеспечат себя финансовой удачей на долгий срок.
Лев. Первые две недели апреля Львы будут узнавать новое и расширять свои горизонты. Они смогут открыть международный бизнес или получать навыки за рубежом. Астрологи рекомендуют не отказываться от новой информации, благодаря которой получится выйти на новый уровень успеха.
Вообще настало время осуществить мечту и сменить направление движения. Апрель — период освобождения от внутренних противоречий.
Астрологи рекомендуют Львам быть учтивыми с окружающими, не тянуть на себя одеяло в отношениях.
Также сейчас нельзя поддаваться искушениям. Важно следовать принятым ранее планам и придерживаться правил морали и закона.
В амурных делах желательно проявлять настойчивость, но в умеренных количествах.
Скептицизм будет главным врагом этих людей — как на финансовом, так и на любовном поприще. Нужно действовать решительно и уверенно.
Больше всего во Львах противоположному полу будет нравиться искренность. Именно этот компонент их характера будет решающим в любви.
Дева. Фокус внимания Дев в первой половине апреля будет сосредоточен на восьмом доме гороскопа, который отвечает за финансы. Девы смогут разобраться с кредитами, получить финансовую поддержку и найти выход из трудного положения. Начало месяца будет активным, а значит, Девы не должны сомневаться в своих силах.
Астрологи настоятельно рекомендуют Девам действовать самостоятельно — не нужно полагаться во всем на близких или коллег. Вообще сейчас стоит крайне осторожно выбирать людей для общения, дружбы и совместных дел.
В апреле можно совершать дорогостоящие покупки, обменивать валюту, открывать новый счет в банке. Также удача посетит тех, кто занимается поисками новой работы.
Кроме того, в апреле звезды подарят Девам особую харизму и обаяние, так что их ожидает большой успех на любовном поприще.
Начало и середина месяца будут для Дев максимально благоприятными в сфере денег. Можно открывать новый бизнес, совершать покупки и делать ремонт.
Весы. Весы в начале апреля могут не сомневаться в том, что у них получится достичь успехов. В первой половине месяца не будет ретроградных планет, и почти четыре недели Весы смогут смело развиваться.
Правда, в первые две недели фокус внимания будет в секторе отношений — седьмом доме гороскопа, и Весы смогут обрести гармонию в личной жизни. Одиноким Весам стоит завести страничку на сайтах знакомств и быть чуть более инициативными. Положительный результат не заставит себя ждать.
В апреле можно тратить деньги на себя, на семью и на преобразование жилища. Но самая важная сфера жизни для людей этого Знака — работа и бизнес. Очень важно продолжать оставаться в тонусе и быть предельно внимательными, поскольку кто-то может подкинуть важную идею или помочь с работой.
В целом У Весов в апреле ожидается очень продуктивное время. Им не стоит оставаться в своей зоне комфорта, если они хотят достичь больших успехов в работе, бизнесе и в финансовой сфере в целом. Наступает время, когда нужно мыслить быстро, принимать решения уверенно, направив вектор мыслей в сторону саморазвития.
Весы отличаются жизнелюбием, а это самое важное. Нужно быть собой, распространяя эту любовь к миру. Люди обязательно заметят оптимизм и доброту. Так что в апреле есть все шансы стать лучшей версией себя.
Скорпион. До 27 апреля не будет ретроградных планет, и Скорпионы могут смело воплощать в жизнь планы и не бояться неприятностей. Это время будет хорошим для перемен в деловой среде и личной жизни. Астрологи настоятельно советуют продумывать планы, не упуская деталей и напоминают о том, что прошлое лучше отпустить, поскольку оно выполняет роль якоря. Особенно сильно это будет заметно в апреле.
Один из самых полезных жизненных навыков — умение забывать все плохое. Не нужно держать в себе обиды, так как они опасны и могут привести к большим проблемам со здоровьем и лишить Скорпионов удачи.
Астрологи сообщают, что в апреле для Скорпионов открываются в любви все двери. Будет много ярких моментов, причем как для тех, кто в поисках (у одиноких Скорпионов уже в начале апреля может появиться на горизонте человек, в которого они влюбятся почти сразу), так и для тех, кто уже нашел вторую половинку. Можно переводить отношения на новый уровень.
Деньги любят Скорпионов, а в апреле они будут стремиться к ним с удвоенной силой. Можно ждать случайных поступлений денежных средств, очень выгодных сделок и встреч с приятными вдохновляющими людьми.
Стрелец. В целом апрель будет временем прорыва, когда энергия планет будет помогать Стрельцам в достижении поставленных целей. Фокус внимания будет на пятом доме гороскопа, который отвечает за любовь к себе, творчество и страсть. Стрельцы смогут заняться любимым делом и получить хорошую прибыль, если не будут бояться быть активными.
Начать апрель Стрельцам лучше с генеральной уборки дома или квартиры. Также желательно сделать чистку информационного пространства — удалить отовсюду спам и избавиться от ненужных контактов в телефоне и в социальных сетях.
На работе и в бизнесе астрологи советуют остерегаться халатности. Есть вероятность того, что Стрельцы что-то забудут и сделают ошибку.
Также необходимо найти правильный баланс между работой и отдыхом. Не стоит переутомляться или, наоборот, лениться.
Следуйте личным правилам и установкам. Отстаивать мнение не обязательно. Самое главное, чтобы сами Стрельцы верили в себя и знали истину.
Козерог. Жизнь Козерогов может круто измениться в этом месяце: на голову им могут свалиться деньги, успех, большая удача. Не исключено, что на финансовом поприще эти люди смогут достичь самых амбициозных целей. В этом им поможет обостренная интуиция и врожденная мудрость. Главное сейчас — не слушать непрошеных советов и здраво оценивать свои возможности. Даже ретроградный Плутон не помешает им добиться своих целей.
В то же время не нужно брать на себя лишнюю ответственность и совершать покупки, о которых можно пожалеть в будущем. Спешка в таких вопросах точно ни к чему.
Не исключено, что в апреле в жизни Козерогов произойдет перераспределение приоритетов. На данном этапе лучше отложить в сторону выяснение отношений. Любовь уйдет на второй план, уступив место работе и делам.
Водолей. В апреле нельзя сидеть, сложа руки. Нужно действовать, причем как можно активнее. Практически весь апрель у Водолеев не будет препятствий. Прямое движение планет поможет обрести уверенность в своих силах и без промедления завоевывать новые вершины. В первые две недели Водолеи смогут начать обучение, получить новую информацию, которая поможет в достижении целей. В целом этот месяц станет отправной точкой в новую жизнь, в которой все идеально и стабильно.
В отношениях и в браке могут иметь место различные кризисные ситуации, но Водолеи с ними справятся, если не будут торопиться.
Астрологи отмечают высокую вероятность неожиданных расходов.
Водолеям стоит остерегаться людей, распускающих слухи. Эти токсичные личности могут быть крайне опасными. Лучше будет, если Водолеи начнут действовать самостоятельно, без просьб о помощи.
В целом апрель — идеальное время для исполнения желаний. Звезды на стороне представителей этого Знака, поэтому удача будет с ними на протяжении почти всего месяца. В апреле с одинаковым успехом можно как отдохнуть, так и заработать много денег, добиться повышения в должности.
Рыбы. Рыбы — это люди с тонкой душевной организацией, но порой они могут становиться выносливыми и очень стойкими ментально. Именно это и произойдет в апреле.
Вообще у Рыб начинается период, когда можно не сомневаться в своих силах и двигаться вперед. Вплоть до 27 апреля не будет ретроградных планет, а значит, Рыбы смогут начать новые проекты и поправить свое материальное положение. Также это идеальный период для творческой работы, решения организационных вопросов и обращений в суд.
Астрологи в том числе обращают внимание на то, что апрель — идеальное время для обучения, получения знаний и изучения языков. Например, можно записаться на курсы повышения квалификации.
Активность во всех сферах жизни поможет Рыбам укрепить репутацию, добиться уважения и повысить привлекательность для противоположного пола. В целом апрель — это отправная точка в новый мир, полный любви. Одинокие люди этого Знака смогут найти того, кто станет им самым близким человеком. А вот служебных романов лучше опасаться.