Что делать родителям, когда у ребенка режутся зубы? Объясняет фармацевт из Эстонии

В аптеках родители, по словам фармацевта, больше спрашивают совета по снижению боли и факторов неудобства у ребенка. “Мы рекомендуем использовать гели для десен, которые имеют разное действие — снижение зуда, облегчение боли и уменьшение припухлости. Также зудящим деснам облегчение могут принести разные кольца для жевания и пальцевая зубная щетка, которой можно массировать десны”, — приводит Сокк примеры тех полезных средств, которые могут использовать родители для снижения боли и зуда у ребенка.

Прорезывание зубов провоцирует для ребенка много неудобств, и он не способен самостоятельно справиться с этим. “Если десны болят и чешутся, то это перебивает аппетит и настроение ребенка становится капризным. Также в этот период ребенок хочет много близости и внимания”, — поясняет Сокк.

При этом прорезывание зубов могут сопровождать и многие болезненные симптомы — например, температура, насморк, понос и рвота. “Обязательно нужно следить за тем, чтобы прорезывание зубов не привело бы к жару у ребенка. Если появляется высокая температура и она держится много дней, то нужно обязательно проконсультироваться с семейным врачом”, — подчеркивает Сокк и добавляет, что в случае температуры и поноса в аптеках можно найти препараты, которые облегчат эти симптомы.

Частыми знаками, по ее словам, могут быть покраснение и набухание десен, увеличивающиеся слюноотделение и желание ребенка грызть все, что попадается под руку. “Почти прорезавшийся зуб можно почувствовать, если чистым пальцем потрогать десны — так можно нащупать острый краешек коронки зуба”, — рассказывает Сокк.

О подходе зубов по большей части можно сказать по изменившемуся поведению ребенка. “Ребенок может быть раздраженным и плаксивым, сон становится беспокойным, чадо заметнее больше, чем раньше хватается за родителей и может отказаться от еды”, — перечисляет Сокк возможные перемены в поведении.

3. Запаситесь терпением — прорезывание молочных зубов может длиться 3 года

Прорезывание молочных зубов — это длительный процесс. “У большинства детей на шестом месяце прорезываются первыми нижние центральные резцы, после чего появляются и другие резцовые зубы. Прорезывание может длиться до 3 лет, пока все 20 молочных зубов не появятся на своих местах во рту”, — говорит Сокк.

По словам фармацевта, прорезывание зубов может варьироваться с точки зрения возраста, но очередность почти всегда одна — первыми выступают нижние центральные резцы, а после — верхние. С врачом стоит консультироваться в случае, если у годовалого ребенка нет ни одного зуба.

4. Уход за зубами начинается с момента их прорезывания

За появившимся зубом нужно сразу начинать уход. “Вначале зубы ребенка чистят его родители и так до того момента, как он становится школьником. В качестве первого средства ухода хорошо подойдет пальцевая зубная щетка из резины. Зубная паста еще не нужна, хотя имеются и предназначенные для младенцев пасты, которые не опасно глотать”, — говорит Сокк. Необходимо следить за тем, чтобы первая зубная паста была бы без фтора и ментола. Пасты со фтором можно использовать тогда, когда ребенок научится сплевывать пасту.

Зубы необходимо чистить, как и взрослым — дважды в день. Это особенно важно для того, чтобы возникла правильная привычка по чистке зубов. Еще важнее чистки, по словам фармацевта, двух-трехчасовые паузы между едой, чтобы зубы могли т.с. отдохнуть. Фрукты и сладости лучше давать ребенку в конце еды, а не отдельным перекусом. Такие перекусы можно делать, но нужно следить за тем, чтобы между приемами пищи было бы не менее 2 часов.

По словам Сокк, основы хорошей гигиены рта закладываются с детства. “Важно учить ребенка уже с раннего возраста правильной гигиена рта, но при этом не забывать, что ребенок вполне может справляться сам с этой задачей, но родители обязательно должны проверять, чтобы все зубные поверхности были бы почищены и ребенка была правильная техника чистки”.