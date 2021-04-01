Мама 4-летнего ребенка погибла, принимая ванну с телефоном на зарядке

Женщина принимала ванну и взяла с собой мобильный телефон. Он разрядился, поэтому она подключила к розетке удлинитель, к нему подсоединила зарядное устройство, а телефон положила на тумбочку. Знакомые предполагают, что ей кто-то позвонил. Она ответила, потянула провода на себя, и устройство упало в воду.

Четырехлетний сын услышал хлопок в ванной, прибежал туда, отключил удлинитель от розетки и попытался привести маму в чувство. Потом позвонил прабабушке, и та сразу приехала. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть от удара током.

Теперь ребенок живет у прабабушки. Мама воспитывала его в одиночку, так как рассталась с его отцом еще до его рождения. Бабушка мальчика умерла в прошлом году. Знакомые говорят, что сын еще не осознал, что мамы больше нет.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства.