Доктор Комаровский назвал главные ошибки при измерении температуры тела

По словам доктора, в большинстве стран принято измерять температуру орально или ректально: таким образом удается фактически узнать температуру внутренних органов. В то же время температура кожи в подмышечной впадине тоже позволяет определить температуру внутренних органов, они идентичны, уверяет специалист.

“Все, что для этого надо, — на пять минут прижать руку к туловищу!” — объяснил он.

Чтобы правильно измерить температуру тела и избежать распространенных ошибок, понадобится около десяти минут. “Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до “правильного” значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра”, — подчеркнул Комаровский.

Доктор уточнил, что перед измерением температуры необходимо протереть кожу под мышкой, чтобы она не была влажной. Затем нужно прижать руку к туловищу на пять минут. При этом если взрослый измеряет температуру ребенку, его можно обнять или запеленать. После этого понадобится еще пять минут на измерение температуры. Врач добавил, что в течение этого времени ни в коем случае нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр.