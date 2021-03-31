5 мифов о пигментных пятнах

1. Пигментные пятна — это генетическая особенность, и с этим ничего не поделаешь



Генетика играет важную роль в том, какой у вас тип кожи, и будет ли у вас склонность к образованию пигментных пятен, но это далеко не единственный фактор. Солнечная радиация, воспаления, свободные радикалы и гормональные изменения способствуют оксидативному стрессу, который приводит к локальным изменениям в тоне кожи. Два наиболее распространенных вида гиперпигментации — это пигментные пятна в результате воздействия солнца и мелазма. Мелазма в первую очередь вызывается гормональными изменениями и даже иногда называется “маской беременности”. Этот тип гиперпигментации, как правило, появляется на лице и животе.

Гиперпигментацию также могут вызывать некоторые лекарства или нехватка определенных веществ. Например, существуют клинические исследования, связывающие дефицит витамина B12 с гиперпигментацией. Иногда она может стать результатом воспалительных процессов, повреждающих кожу, — например, одним из последствий акне. Таким образом, причины появления пигментных пятен могут не ограничиваться только генетическими.

2. Пигментные пятна на лице — проблема пожилых



Многие считают, что пигментные пятна появляются с возрастом. В этом случае обычно подразумеваются заметные пятна на лице, которые являются прямым результатом избыточного УФ-излучения, воздействующего на организм в течение долгих лет, и со временем все интенсивнее проявляются на лице и руках. Этот тип пигментных пятен обычно дает о себе знать у тех, кто старше 50, но иногда они могут возникнуть у более молодых, проводящих слишком много времени на солнце или злоупотребляющих солярием.



3. Избавиться от пигментных пятен можно только при помощи крайне дорогих косметических процедур