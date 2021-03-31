5 мифов о пигментных пятнах
1. Пигментные пятна — это генетическая особенность, и с этим ничего не поделаешь
Генетика играет важную роль в том, какой у вас тип кожи, и будет ли у вас склонность к образованию пигментных пятен, но это далеко не единственный фактор. Солнечная радиация, воспаления, свободные радикалы и гормональные изменения способствуют оксидативному стрессу, который приводит к локальным изменениям в тоне кожи. Два наиболее распространенных вида гиперпигментации — это пигментные пятна в результате воздействия солнца и мелазма. Мелазма в первую очередь вызывается гормональными изменениями и даже иногда называется “маской беременности”. Этот тип гиперпигментации, как правило, появляется на лице и животе.
Гиперпигментацию также могут вызывать некоторые лекарства или нехватка определенных веществ. Например, существуют клинические исследования, связывающие дефицит витамина B12 с гиперпигментацией. Иногда она может стать результатом воспалительных процессов, повреждающих кожу, — например, одним из последствий акне. Таким образом, причины появления пигментных пятен могут не ограничиваться только генетическими.
2. Пигментные пятна на лице — проблема пожилых
Многие считают, что пигментные пятна появляются с возрастом. В этом случае обычно подразумеваются заметные пятна на лице, которые являются прямым результатом избыточного УФ-излучения, воздействующего на организм в течение долгих лет, и со временем все интенсивнее проявляются на лице и руках. Этот тип пигментных пятен обычно дает о себе знать у тех, кто старше 50, но иногда они могут возникнуть у более молодых, проводящих слишком много времени на солнце или злоупотребляющих солярием.
3. Избавиться от пигментных пятен можно только при помощи крайне дорогих косметических процедур
Разработано множество сложных способов лечения для того, чтобы сделать гиперпигментацию менее заметной, — например, лазерная терапия, химический пилинг и микронидлинг (microneedling). Они обещают быстрые результаты, но могут оказаться весьма дорогими. Помимо этого, используются кремы отбеливающего действия, наиболее известным из которых можно назвать гидрохинон. Это сильнодействующее рецептурное лекарство, которое подходит не для всех типов кожи. В свою очередь, ученые в последние годы проводят множество исследований для того, чтобы найти более простое решение проблемы пигментных пятен, которое будет доступным большему количеству людей. Например, в лабораториях Eucerin разработана серия продукции Anti-Pigment с содержанием тиамидола, которая показала себя как очень эффективное средство для борьбы с гиперпигментацией. Регулярное применение средств этой линии позволяет увидеть первые результаты уже через пару недель, а при более продолжительном применении некоторым удается и вовсе забыть о том, что когда-то их беспокоили пигментные пятна.
4. Крем против пигментации отбеливает лицо
Это один из наиболее распространенных мифов, связанных с пигментными пятнами, и он не имеет никакого отношения к действительности. На самом деле кремы для борьбы с пигментацией выравнивают тон кожи и придают ей сияние. К сожалению, многие об этом не знают. Некоторые пользователи считают, что крем осветляет лицо, и потому наносят его только на пигментные пятна, но не получают результата. На самом деле крем или сыворотку против пигментации нужно равномерно наносить на все лицо, чтобы позволить продукту контролировать выработку мелатонина. Применение крема на большей площади кожи не только борется с существующими пигментными пятнами, но и помогает предотвратить появление новых.
5. Чем чаще вы отшелушиваете кожу, тем лучше будет результат
Чем больше вы отшелушиваете кожу, тем выше вероятность ее повредить. Сильнодействующие скрабы и пилинги удаляют с поверхности кожи естественные жиры и повреждают ее микрофлору, то есть естественный баланс защищающих кожу микроорганизмов. Частое использование таких средств раздражает кожу и может ухудшить ее состояние и вызвать воспаление, что, в свою очередь, как раз приводит к гиперпигментации. Тем не менее, бережное отшелушивание полезно для кожи — например, использование нежного средства раз в неделю позволяет удалить с поверхности кожи отмершие клетки и сделать ее гладкой и сияющей.
Борьба с пигментными пятнами — это непрерывный процесс, который требует терпения. Но если вы пересмотрите свой образ жизни и будете регулярно применять специальные средства для ухода за кожей, это позволит держать пигментацию под контролем и придать коже равномерный тон и сияние.