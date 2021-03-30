ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | "Жена в последние месяцы совсем отбилась от рук, и долго так отношения продолжаться не смогут"

“Мне интересно, заметили ли другие, что из-за длительного пребывания дома их отношение к себе и к окружающей обстановке изменилось. Моя жена, с которой мы мирно прожили последние восемь лет, в связи с этим кризисом изменилась до неузнаваемости, особенно за последние два месяца. А когда я слегка намекнул, что ей стоило бы задуматься о том, чтобы пойти к психологу, она пришла в ярость…

Последние два месяца мы работаем дома. Спустя всего неделю я начал замечать, что жена больше не удосуживается заниматься стиркой. Ее вещи просто валяются повсюду, а куча нездоровой пищи перед ней растет. Сначала я не создавал из этого проблемы, потому что моя жена очень общительна, и я понимаю, что находиться в изоляции для нее труднее, чем, например, для меня.

Но ситуация ухудшается. Он все время огрызается, и когда я предлагаю вместе сделать что-то по дому, то получаю ответ, что ее это не беспокоит. Раньше у нас бывали скандалы, если я забывал вытащить вещи из стиральной машины, но теперь все изменилось.

Конечно, для меня не проблема сделать по дому чуть больше и позволить жене отдохнуть, но одно дело — устроить себе небольшой отпуск, а другое — совсем расслабиться. Так жить нельзя. В какой-то момент отношения перестанут складываться таким образом.

У кого-то еще сложилась подобная ситуация с партнерами на изоляции и нашли ли вы какие-нибудь действенные способы это исправить?"