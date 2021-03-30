Ученые предостерегли от употребления кофе во время беременности

В ходе эксперимента ученые исследовали данные более двух тысяч женщин, которые находились на 8-13 неделе беременности. Одной группе разрешалось выпивать полчашки кофе в день, вторая не употребляла кофеин.

Выяснилось, что дети, родившиеся у женщин из первой группы, были на 66 граммов легче, чем у отказавшихся от напитка.

Как заявили ученые, меньший размер младенца при рождении может подвергнуть ребенка во взрослом возрасте проблемам с ожирением, сердечными заболеваниями и диабету.

Отмечается, что даже незначительное употребление кофеина во время беременности может привести к задержкам внутриутробного развития плода.

“На данный момент наши результаты показывают, что во время беременности было бы разумно ограничить или вовсе отказаться от напитков, содержащих кофеин”, — заявила доктор Гранц (Dr. Grantz).



