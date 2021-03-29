“Разумеется, на рынке останутся только те бренды, которые знают своего клиента”. Модельер Оксана Тандит — о коронакризисе в модном бизнесе Эстонии

Cильные потрясения переживают многие отрасли. Для многих людей потеря работы, а соответственно, доходов, неуверенностьв завтрашнем дне, дистанционная работа и отсутствие мероприятий, где можно себя показать и других посмотреть, — новая реальность, ккоторой надо адаптироваться!

В этой ситуации на первый план выходят базовые потребности человека, а отнюдь не модная одежда, ведь фэшн-индустрия теснейшим образом связана с экономикой государства, благосостояние людей влияет на развитие модного сектора в целом. Модный бизнес — или как я его называю “дорогое хобби” — это часть творческой экономики страны, и за время пандемии эта сфера пострадала не меньше, чем туристический сектор.

Но! Несмотря на все сложности, женщины во все времена любили одеваться! И стремление выглядеть достойно в любой ситуации характеризует многих представительниц слабого-сильного пола! Как там говорила Коко Шанель? “Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть!”

Ну и, разумеется, на рынке останутся только те бренды, что знают своего клиента, анализируют и предугадывают его желания и предпочтения, предлагая оригинальный, качественный и классический гардероб, который останется актуальным на долгие годы.

Учитывая новый женский состав правительства, в котором премьер – женщина и 7 министерских портфелей в руках женщин, несложно предвидеть новый расцвет мужского костюма в женском гарде-

робе!

Среди наших клиентов в последнее время я наблюдаю такие тенденции:

• Многие приводят в порядок уже имеющиеся в гардеробе вещи: чистка, ремонт, редизайн.

• Предпочитают классические, неброские цвета: синий, серый, бежевый, черный, белый.

• Выбирают достаточно дорогие и качественные натуральные ткани: шерсть, кашемир, твид, шелк.

• Фаворит продаж: жакет в стиле оверсайз — неважно, монохромный или в клетку, главное — из качественной ткани!

• Заказ уникальных моделей по индивидуальным меркам клиента по-прежнему актуален. Желание быть оригинальным и ни на кого не похожим не искоренить.