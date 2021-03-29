“Принимая ребенка в семью, будьте готовы принять и багаж его прошлого”. Как жительница Ида-Вирумаа в одиночку воспитала больше 40 детей

Как-то раз в приют пришла одна семья, мужчина и женщина. По словам Анны, они встретились в коридоре и разговорились. Прошло немного времени, и Анну спросили, не хотела ли бы она переехать в эту семью. Анна очень хотела попасть в семью, обрести маму и папу и жить в настоящем доме. Все произошло очень быстро, и так девочки переехали в семью, которая жила в Ида-Вирумаа, в Нарве. “Это семья стала нашей попечительской, т.е. приемной семьей”, — рассказывает Анна, давно мечтавшая о спокойной и счастливой жизни в семье.

Анна со своей младшей сестрой попала в таллиннский приют для маленьких детей в пятилетнем возрасте. “Я безумно тосковала по маме, — признается Анна, несмотря на серьезные трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в родном доме. — Мне и раньше приходилось бывать в приюте, потому что мамы часто не было дома, особенно по ночам. Как мне тогда объясняли, она ходила с мужем по грибы. Муж матери был человеком, склонным к насилию. Мы с сестрой часто оставались вдвоем, много времени проводили на улице. Вся ответственность за младшую сестру лежала на мне, мы всегда были вместе. Часто нам нечего было есть, иногда что-то давали соседи, иногда приходилось воровать в магазине — да, я и этому научилась. Мы часто переезжали, что-то осталось в памяти, например, помню Маарду. Все это было нелегко, но в приюте я очень скучала и ждала, когда мама вернется”.

Мария оказалась первым человеком, который по-настоящему выслушал Анну, ее по-настоящему заинтересовала история девочки. Мария стала для Анны матерью. “Я бываю у мамы при каждой возможности, когда бываю в тех местах, а там я бываю часто. Мы постоянно поддерживаем связь и чувствуем друг друга даже тогда, когда находимся на расстоянии. Между нами установилась очень прочная связь”, — говорит Анна.

По словам Анны, это была довольно обеспеченная семья. “У нас был красивый дом, красивые вещи, однако не было чувства защищенности и близости, — говорит она. — Нам почему-то дали новые имена, то есть официально имена оставались прежними, но в школе и дома нас называли иначе. Мы и сами с сестрой стали называть себя этими именами. У меня были длинные волосы, как сейчас, но меня сразу подстригли. Приемная мать хотела, чтобы мы были похожи на нее. Одежду нам тоже выбирала мать, нашего мнения вообще не спрашивали. Мне приходилось ходить в кружки, которые мне были совершенно не интересны, но возражать я не смела, потому что таково было желание матери. Мне, например, очень нравилось рисовать, но это никого не волновало”.

В этой семье Анна прожила четыре года, и это было трудное время. “Я все время находилась в напряжении, я не могла быть самой собой. Постоянно боялась, что меня опять за что-нибудь накажут. А наказывали часто, в том числе и физически: мама била меня. Я вечно оказывалась в чем-то виновата, хотя на самом деле ничего и не делала. Отец семьи заботился о нас, даже порой заступался, однако он был очень занят на работе и в воспитание детей особо не вмешивался. О сестре заботились больше. Помню, как приемная мать говорила мне, что я вырасту такой же, как и моя биологическая мать. Я стеснялась себя самой и пребывала в постоянном страхе. Мне не на кого было опереться, не с кем было поговорить по душам, я была совершенно одна. В школе никто, кроме классного руководителя и директора, не знал, что мы воспитываемся в приемной семье. Но однажды приемные родители решили в наказание рассказать моим одноклассникам, что на самом деле я „неблагодарная детдомовка с трудным характером”. До сих пор с дрожью в теле вспоминаю объятия матери — она ​​делала это, когда ей этого хотелось, а не тогда, когда мне это было нужно”.