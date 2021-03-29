Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Овен. У Овнов, как у большинства других Знаков, будет выбор - посвятить себя любви или делам. Всем тем, кто находится в поисках второй половинки и серьезных отношений, желательно оценивать совместимость. На работе и в бизнесе можно принимать важные решения, прощупывать почву для новых свершений. Астрологи считают, что сейчас идеальное время для совершения дорогостоящих покупок и для смены обстановки.

Телец. Тельцам стоит помнить о том, что некоторые люди раздражают нас безо всякой причины. Энергетика конфликта порой непонятна и не имеет под собой никаких оснований. В таких ситуациях стоит держать себя в руках, дабы не отпугнуть удачу. В период с 29 марта по 4 апреля Тельцам нельзя терять бдительность. События могут сменять друг друга с огромной скоростью, так что придется фокусироваться на самом главном. Этим людям необходимо опасаться излишеств. Нужно бороться с вредными привычками и не уходить с головой в работу.

Близнецы. Близнецам стоит наладить домашнюю гармонию перед началом апреля. Стоит помнить о том, что сотрудничество станет главным условием успеха в работе и делах. Домашними делами стоит заниматься с родственниками и второй половинкой, а на работе действовать коллективно. Нужно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Вселенная подарит за это Близнецам много удачи в будущем. Также фортуна последует за уверенными в себе людьми этого Знака. Сомнения - это нормально, но не нужно давать им волю.

Рак. Ракам в ближайшие семь дней необходимо настроить себя на успех. Эта неделя будет временем глобального поиска новой мотивации, вдохновения и исправления ошибок прошлого. Ночные светила помогут Ракам расширить границы возможного - они повысят их интуицию, дадут больше сил и энергии. Люди данного знака обретут то, о чем так давно мечтали. Повезет также всем, кто недавно сменил работу или сменит ее на этой неделе. Адаптация пройдет успешно.