Вакцины против коронавируса: почему у женщин больше побочных эффектов?

“Давно известно, что тромбозы возникают у женщин чаще, чем у мужчин”, — говорит Маргарет Хохляйтнер, эксперт по гендерной медицине из Медицинского университета Инсбрука. Предполагается, что в этом играют роль гормоны и особенно гормональные колебания, которым женщины подвержены в большей степени, чем мужчины. Также прием противозачаточных препаратов повышает риск тромбозов — особенно в комбинации с курением. Что касается тромбоза венозных синусов, то от него также страдают именно молодые женщины”, — поясняет издание.

В настоящий момент ученые изучают редкое сочетание тромбоза вен головного мозга с сильным сокращением числа тромбоцитов, что исследователи связывают с неправильной иммунной реакцией. “В настоящий момент представляется, что подобная редкая комбинация возникает скорее у женщин в возрасте от 20 до 55 лет”, — говорит гематолог Сабина Айхингер-Хазенауэр из Медицинского университета Вены. Но, по ее словам, речь может идти и о статистическом искажении, так как в настоящее время вакцинируются молодые люди медицинских профессий и сфер образования, где преобладают женщины, а использование препарата от Astra Zeneca пока не рекомендуется для людей старше 65 лет”.

“Во всяком случае доказано, что иммунная система женщин и мужчин отличается, — отмечает издание. — Как у молодых людей, так и у женщин иммунная защита, как правило, сильнее. В преклонном возрасте женщины больше защищены и могут справиться даже с тяжелыми заболеваниями, в то время как мужчины чаще от них умирают. Это связано с защитной функцией женских половых гормонов, например, эстрогена, но также связано с укрепляющими иммунную систему генами в имеющихся у женщин двух Х-хромосомах”.