РЕЦЕПТ С ФОТО | Нежный и сочный морковный кекс без сахара. Готовим со специалистом по питанию из Таллинна

Морковный кекс очень легко готовить — справится каждый. Рецепт достаточно прост. В составе отсутствуют молочные продукты и глютен, масло и дрожжи, что делает кекс максимально полезным и малокалорийным! А благодаря миндальной и кокосовой муке — сытным.

Хотя в рецепте не используется сахар, морковный кекс получается достаточно сладким. Сладость ему придают морковь и финики. А еще он нежный, чуть влажный и очень сочный. Просто тает во рту!

Рассчитано на: 10 порций



Сложность приготовления: средняя



Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

яйцо куриное - 5

морковь - 400 г

финики или курага (вес без косточек) - 50 г (можно использовать изюм)

грецкий орех или пекан - 20 г

кокосовая мука - 3 ст.л.

миндальная мука - 3 ст.л.

сода или разрыхлитель - ½ ч.л.

корица - 1 ч.л.

щепотка соли

Приготовление:

1. Морковь почистить и натереть на мелкой терке. Финики залить кипятком и оставить на 10-15 мин постоять. Затем извлечь косточки и мелко порубить ножом.

Яйца хорошо взбиваем венчиком.

Смешаем все сухие ингредиенты в одной миске, а в другой - яйца, морковь и финики. В яичную смесь добавляем смесь сухих ингредиентов, тщательно перемешиваем.

Готовую смесь оставить на 15 мин постоять.



2. Тесто получается довольно густым. Перекладываем тесто в форму, смазанную кокосовым или сливочным маслом. Либо просто застелите форму бумагой для выпечки. Сверху выкладываем целые грецкие орехи или пекан. Выпекать при температуре 180° С - 60 минут в режиме верх-низ, в заранее разогретой духовке.

3. Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой или полить ложечкой мёда перед подачей. Приятного аппетита! Готовьте с любовью!

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