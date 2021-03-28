16 вещей, которые запрещено делать Кейт Миддлтон

Брюки в королевской семье могут носить только взрослые! Поэтому принц Джордж должен ходить в шортах минимум до 8 лет. В любую погоду. Впрочем, судя по фото, этим правилом периодически манкируют.

Этот закон был изменен в 2011 году, избавив королевскую семью от запрета ни в коем случае не сочетаться браком с человеком католической веры, но сама монаршая семья должна оставаться верна англиканской конфессии.

Это скорее предостережение, чем правило, но многие члены монаршей семьи, в том числе и королева, не едят моллюсков и ракообразных — из-за аллергической реакции или в страхе отравиться. Прецедентов, правда, не было. А принц Гарри неоднократно нарушал этот запрет, поедая лобстеров и устриц втайне от строгой бабушки.

Черную одежду носят во время траура. В каждой поездке в багаже члена королевской семьи должен быть траурный наряд. На случай смерти кого-то из родственников. Вот это предусмотрительность…

Что? Почему же такая увлекательная и безобидная игра оказалась под запретом? А все дело в том, что в 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы, обмолвился, что им было запрещено играть в “Монополию” дома, потому что ее посчитали слишком злой и вредной игрой — мол, в процессе все ссорятся, а этого допускать нельзя!

Гергоциня Кембриджская всегда использует лак только нюдовых оттенков. Как выяснилось, это требование Елизаветы II, которая вот уже много лет верна одному и тому же естественному цвету лака.

Кейт совсем не против неформального общения с поклонниками. Но вот раздавать автографы она не имеет права — ее подпись может быть только на официальных документах. И это касается всех членов королевской семьи. Правда, был случай, когда принц Чарльз нарушил это правило. Он навещал пострадавших от наводнения в Корнуолле и не смог отказать одной даме в ее просьбе — написал шуточное “Чарльз 2010”.

8. Нельзя носить неформальную одежду

Кейт обязана даже в одежде не допускать каких-либо неправильных толкований, ее стиль должен быть элегантным и изысканным, но скромным. С чем герцогиня вполне справляется! Кейт Миддлтон давно признали иконой стиля.

9. Нельзя отказываться от подарков

Кейт должна принимать любые подарки от кого угодно с искренней любезностью и признательностью. А так как все дары принадлежат короне, королева Елизавета II и решает их дальнейшую судьбу.

10. Запрещено есть после королевы

Все, кому посчастливилось отобедать с королевой, в том числе и члены ее семьи, должны соблюдать одно правило — нужно следить за ее движениями. Если она закончила свою трапезу, то остальные обязаны отложить приборы и перестать есть.

11. Нельзя голосовать на выборах и занимать политический пост

Причина, по которой королевская семья не отдает предпочтение кому-либо в политической жизни, заключается в том, что их голос может сильно повлиять на общественное мнение, а это не совсем честно. Так что монаршая семья не голосует на выборах и всегда поддерживает в политических вопросах правящую партию. По этой же причине запрещено занимать любой политический пост — чтобы исключить любую возможность влияния на общественное мнение и использования его в личных целях.

12. Нельзя сидеть так, как удобно

Самая большая ошибка, которую может допустить Кейт, — закинуть ногу на ногу. Колени надо держать вместе. Разрешается скрестить лодыжки и склонить колени в одну сторону.

13. Мех — под строгим запретом!

Еще в 12 веке король Эдвард III запретил всем монаршим особам носить мех. Сегодня по протоколу Кейт не может появляться в мехах на публике. Правда, меховые шапки и воротники разрешаются. Стоит отметить, что Елизавета все же иногда нарушает это правило. Например, во время официального визита в Россию в 1994 году на ее плечах красовалась шуба. Но в 2019 году королева также официально отказалась от меха.

14. Нельзя публично демонстрировать чувства к супругу