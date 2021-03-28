16 вещей, которые запрещено делать Кейт Миддлтон
1. Нельзя раздавать автографы
Кейт совсем не против неформального общения с поклонниками. Но вот раздавать автографы она не имеет права — ее подпись может быть только на официальных документах. И это касается всех членов королевской семьи. Правда, был случай, когда принц Чарльз нарушил это правило. Он навещал пострадавших от наводнения в Корнуолле и не смог отказать одной даме в ее просьбе — написал шуточное “Чарльз 2010”.
2. Нельзя использовать яркие оттенки лака для ногтей
Гергоциня Кембриджская всегда использует лак только нюдовых оттенков. Как выяснилось, это требование Елизаветы II, которая вот уже много лет верна одному и тому же естественному цвету лака.
3. Нельзя играть в “Монополию”
Что? Почему же такая увлекательная и безобидная игра оказалась под запретом? А все дело в том, что в 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы, обмолвился, что им было запрещено играть в “Монополию” дома, потому что ее посчитали слишком злой и вредной игрой — мол, в процессе все ссорятся, а этого допускать нельзя!
4. Запрещено путешествовать без черного платья в багаже
Черную одежду носят во время траура. В каждой поездке в багаже члена королевской семьи должен быть траурный наряд. На случай смерти кого-то из родственников. Вот это предусмотрительность…
5. Нельзя есть ракообразных
Это скорее предостережение, чем правило, но многие члены монаршей семьи, в том числе и королева, не едят моллюсков и ракообразных — из-за аллергической реакции или в страхе отравиться. Прецедентов, правда, не было. А принц Гарри неоднократно нарушал этот запрет, поедая лобстеров и устриц втайне от строгой бабушки.
6. Нельзя быть католиком
Этот закон был изменен в 2011 году, избавив королевскую семью от запрета ни в коем случае не сочетаться браком с человеком католической веры, но сама монаршая семья должна оставаться верна англиканской конфессии.
7. Запрещено одевать детей определенным образом
Брюки в королевской семье могут носить только взрослые! Поэтому принц Джордж должен ходить в шортах минимум до 8 лет. В любую погоду. Впрочем, судя по фото, этим правилом периодически манкируют.
8. Нельзя носить неформальную одежду
Кейт обязана даже в одежде не допускать каких-либо неправильных толкований, ее стиль должен быть элегантным и изысканным, но скромным. С чем герцогиня вполне справляется! Кейт Миддлтон давно признали иконой стиля.
9. Нельзя отказываться от подарков
Кейт должна принимать любые подарки от кого угодно с искренней любезностью и признательностью. А так как все дары принадлежат короне, королева Елизавета II и решает их дальнейшую судьбу.
10. Запрещено есть после королевы
Все, кому посчастливилось отобедать с королевой, в том числе и члены ее семьи, должны соблюдать одно правило — нужно следить за ее движениями. Если она закончила свою трапезу, то остальные обязаны отложить приборы и перестать есть.
11. Нельзя голосовать на выборах и занимать политический пост
Причина, по которой королевская семья не отдает предпочтение кому-либо в политической жизни, заключается в том, что их голос может сильно повлиять на общественное мнение, а это не совсем честно. Так что монаршая семья не голосует на выборах и всегда поддерживает в политических вопросах правящую партию. По этой же причине запрещено занимать любой политический пост — чтобы исключить любую возможность влияния на общественное мнение и использования его в личных целях.
12. Нельзя сидеть так, как удобно
Самая большая ошибка, которую может допустить Кейт, — закинуть ногу на ногу. Колени надо держать вместе. Разрешается скрестить лодыжки и склонить колени в одну сторону.
13. Мех — под строгим запретом!
Еще в 12 веке король Эдвард III запретил всем монаршим особам носить мех. Сегодня по протоколу Кейт не может появляться в мехах на публике. Правда, меховые шапки и воротники разрешаются. Стоит отметить, что Елизавета все же иногда нарушает это правило. Например, во время официального визита в Россию в 1994 году на ее плечах красовалась шуба. Но в 2019 году королева также официально отказалась от меха.
14. Нельзя публично демонстрировать чувства к супругу
Кейт не может вот просто так подойти и чмокнуть в щечку принца Уильма. Или обнять. Или даже взять его за руку! Все это расценивается как пошлость. Вот так вот!
15. Запрещено праздновать Рождество вне монаршей семьи
Конечно, это семейный праздник. Традиционно все члены королевской семьи каждый год встречают Рождество в компании друг друга. Однако Кэтрин, герцогиня Кембриджская, изменила многолетний уклад и пожелала отмечать праздник в кругу только своей семьи. Что уж тут говорить, Елизавета II была недовольна.
16. Нельзя употреблять определенные слова
Например, Posh (шикарный) — королевской семье строго-настрого запрещено употреблять слово “шикарный”. Согласно этикету это выражение — исключительно для низшего сословия, члены же королевской семьи говорят только “smart”. А еще Dad (папа)! Обращение “папа” (мама) или “отец” (мать) запрещены в королевской семье. Считается, что обращением к родителям ты должен показывать нежность и уважение, поэтому приемлемо называть родителей “мамочка” и “папочка”. И Toilet (туалет). Слово “туалет” — табу в этикете. Это слово для обычных людей, но никак не для аристократов. В королевском круге говорят, что нужно отойти в уборную, но никак не в туалет.
Источник: Be Icon