Как отличить депрессию от плохого настроения? Объясняет семейный психолог из Эстонии

Это абсолютная правда и очень часто люди вместо того, чтобы со всей серьезностью к своему состоянию отнестись и прямо бить во все колокола и бежать искать помощи, она впадают в такое ложное чувство вины, которое им как раз навязывают окружающие. Все эти “Соберись, тряпка!”, “А кому сейчас легко?”. Это не состояние обычной человеческой усталости или эмоционального выгорания, это реальное заболевание, очень серьезное, очень опасное, и на него надо реагировать мгновенно.

То есть это не прихоть и не пустая фраза, когда человек говорит, что просто нет сил подняться с кровати с утра? Если мы говорим о депрессии или о подозрении на нее, так действительно может быть?

И это ни в коем случае не нужно пытаться снять самому, потому что это невозможно, надо как можно быстрее искать себе специалиста. Не тешить себя, во-первых, надеждой, что вот я съезжу в отпуск и пройдет. А, во-вторых, не впадать в определенную браваду. У нас в обществе считается, что нужно держать лицо до последнего и мы со всем должны справляться сами. Вот это ситуация, в которой, во-первых, нельзя справиться самому, а, во-вторых, ни в коем случае не надо, потому что времени у нас очень мало. Человек с каждым днем такого состояния гаснет и гаснет и рано или поздно начинает подтягиваться тело и речь начинает идти об очень тяжелых физиологических заболеваниях.

И еще важный момент, что мы в принципе всегда в силах. То есть, пока мы живы, сил у нас — плюс-минус — достаточно. А депрессия — это состояние, когда я еще глаза утром не успел открыть, а я уже устал, потому что мои силы жизненные все утекли куда-то, причем помимо моей воли и очень часто — в обход сознания. То есть я все время в таком, полумертвом состоянии нахожусь.

Александра Алексеева: Самое важное, что нужно понять про депрессию в самом начале — что это не состояние обычного упадка сил, которое снимается сном, какими-то приятными эмоциями и переключением деятельности. Это состояние, когда мне не хочется жить. Прямо внутри меня есть что-то, что сообщает мне: “Не живи!” И это нельзя восполнить никаким образом, это равносильно тому, что у человека кровотечение, и из него прямо сейчас вытекает кровь, а мы говорим: “Давайте он поспит, отдохнет, посмотрит веселый фильм и его отпустит”. Так это не делается. Это нужно зашивать изнутри. И тогда силы, по крайней мере, перестанут утекать, а дальше начнут уже восполняться.

На что точно надо обратить внимание: если человек плохо спит или все время спит, если человек входит в диссоциацию с собственным телом, он начинает либо терять вес, либо резко его набирать, либо он перестает ухаживать за собой — это прямо критически видно. если у человека обостряется какая-то из зависимостей: алкогольная, никотиновая, химическая — неважно. Это очень часто спутник депрессии, и на это надо очень большое внимание обращать. Или если человек говорит: “Знаешь, у меня для радости все есть, а меня как будто ничего не радует”. Или если человек говорит: “Я не знаю, чего я хочу”.

Да, и наблюдать надо не за тем, что человек говорит, а наблюдать надо за тем, что он делает и как выглядит его тело, потому что депрессия — состояние, в котором все мои трудные переживания подавлены, я их не осознаю, но о них очень явно и красноречиво сообщает мое тело. Потому что тело — это инструмент бессознательный.

И депрессия сама возникает в момент, когда в человека не поместилась какая-то огромная боль. Гигантское что-то произошло — внутри него или вовне, но у него в картину мира это так и не встало. И он говорит: это не помещается в меня, я не могу это пережить, значит, я это от себя отщепляю. И тогда часть людей уходит в то, что все плохо, мы все умрем, все тлен, а вторая часто говорит: “А, подумаешь, с работы уволили! Тра-та-та! Подумаешь, ребенок заболел! Ля-ля-ля! Подумаешь, развелась!..” И ты смотришь на таких людей и думаешь: как им классно, какие они непробиваемые и все-то у них хорошо. А на самом деле им очень плохо, просто они это не допускают в сознание.

Нет, это не предвестник. Один из главных признаков депрессии — это когда у меня все время один и тот же эмоциональный фон. Но принято считать что он такого, очень низкого спектра: человек все время плачет, видит все в черном цвете, все время жалуется. Но, как ни странно, жизнь все время на позитивчике и на бодрячке, — это очень часто признак глубочайшей депрессии в том числе. И объясняется это достаточно просто: у нас психика устроена таким образом, что мы можем чувствовать либо весь спектр эмоций, либо не чувствовать ничего.

У нас психика условно поделена на две части: есть, условно говоря, “хотелка” и есть “давилка”. И мы в этом балансе как-то существуем. Есть то, чего мы хотим, и есть то, что нам в разной степени мешает это исполнить. Скажем, я не хочу сегодня на работу идти, а хочу красивая гулять возле моря, а мне говорят: “Нет, собирайся и пошла!” И если вот эта “давилка” побеждает в 9 случаях из 10, а иногда и в 10 из 10, и человек живет так годами, то ничего хорошего из этого не получается.

Еще один очень важный показатель, когда человек говорит: “Ой, вы знаете, я все время в делах, вся в делах, не могу остановиться отдохнуть!” И это очень настораживающий симптом, потому что в момент полной остановки деятельности мы входим в контакт со своими чувствами, с тем, что мы на самом деле ощущаем про себя и про жизнь, которую мы живем. И есть люди, которые патологически не могут остаться в одиночестве. Ты им даешь задание: “Вы засекаете будильник и 10 минут лежите в полной тишине на кровати морской звездой”. Человек не может этого выполнить, потому что все его “внутренние демоны” обступают его со всех сторон, и он начинает просто сходить с ума от ужаса.

Сколько может длиться депрессия, если человек живет с ней, пытается разобраться сам и не обращается к специалисту и как долго она будет длиться, если принято решение обратиться за помощью?

Если ничего не делать, она может длиться годами, единственное, снижается вообще восприимчивость к ощущениям. И дальше начинает страдать тело и человек начинает проецировать страдания эмоциональные на страдания физические. И уходит это в то, что человек очень длится на свое тело, которое его не слушается, болеет разными болезнями, и депрессия становится хронической, затяжной, но человек ее замечает через разные невзгоды.