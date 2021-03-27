$1 млрд за сексуальные издевательства. Университет в США заплатит студенткам, которые пожаловались на гинеколога

74-летний Джордж Тиндалл работал гинекологом при Университете Южной Калифорнии почти 30 лет. В 2019 году он был арестован и сейчас ждет суда по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 16 пациенткам. Тиндалл эти обвинения отрицает, он также выражал уверенность, что во время суда его полностью оправдают.

О надругательствах со стороны Тиндалла публично заявили более 350 женщин, которые побывали у него на приеме. Но иск против Университета Южной Калифорнии в связи с действиями гинеколога был подан от имени 710 пациенток. Истицы обвинили руководителей учебного заведения в том, что они долгое время не предпринимали мер против врача, несмотря на многочисленные жалобы на него.

В четверг суд был оповещен о том, что стороны пришли к соглашению: университет заплатит истицам 852 млн долларов. В 2018 году USC уже согласился выплатить 215 млн долларов по групповому иску от имени всех тысяч пациенток, которые наблюдались у Тиндалла с 1989 по 2016 годы.

В 2018 году после петиции о стороны студентов и порядка 200 преподавателей ушел в отставку президент USC Макс Никиас.

“Я глубоко сожалею, что членам университетского сообщества, которых мы очень ценим, пришлось пережить такую боль, — сказала в своем заявлении глава USC Кэрол Фолт, сменившая на посту Никиаса. — Мы ценим смелость всех, кто решил рассказать о произошедшем, и надеемся, что нынешнее решение принесет женщинам какое-то облегчение”.

Выплата, на которую согласился USC, — самая крупная в истории исков учебным заведениям в США. В 2018 году Университет штата Мичиган заплатил 500 млн долларов жертвам Ларри Нассара — спортивного врача, работавшего, в частности, на территории кампуса. Он был осужден за сексуальное издевательство над более чем 300 гимнастками и студентками и отбывает пожизненное заключение.

Ранее Университет Пенсильвании выплатил более 109 млн долларов по искам, связанным с сексуальными домогательствами со стороны футбольного тренера Джерри Сандаски.