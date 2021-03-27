Ученые рекомендуют: для борьбы с коронавирусом больше спите(1)
Фэй Сюн Чэн, специалист по анализу данных в исследовательском центре Кливлендской клиники, был одним из первых ученых, чья команда в январе 2020 начала применение искусственного интеллекта для поиска информации о том, как коронавирус проникает в клетки организма человека, и как противостоять возбудителям болезни. Одним из его наблюдений стало то, что мелатонин способен блокировать вирус.
Действие мелатонина
Основная функция мелатонина, известного как гормон сна, состоит в регулировании суточных ритмов человека. Вечером, с наступлением темноты, мелатонин поступает из эпифиза в кровь, что вызывает сонливость. Открытие исследовательской группы во главе с Чэном показало, что мелатонин не только влияет на сон, но и играет роль в «калибровке» иммунной системы. Он выступает как регулятор и не позволяет защитной функции организма выйти из-под контроля. Гиперреакция иммунной системы на вирус имеет место, когда легкий случай COVID-19 переходит в состояние, опасное для жизни, но мелатонин помогает это предотвратить.
Группа исследователей под руководством Чэна установила, что у людей, принимающих мелатонин дополнительно, риск заболеть коронавирусом был намного ниже, как и риск того, что течение болезни окажется тяжелым. Другие ученые также отметили похожие паттерны. В октябре 2020 года статистика Колумбийского университета показала, что введение мелатонина способствовало выздоровлению пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за затрудненного дыхания при COVID-19. В данный момент по всему миру проводится восемь клинических исследований, призванных оценить правильность этих данных. Немногие другие равноценные методы лечения удостоились такого же интереса и количества ресурсов.
Если мелатонин действительно работает, он может стать самым дешевым и доступным лекарством при лечении COVID-19. В отличие от таких экспериментальных препаратов, как ремдесивир и лекарства на базе антител, мелатонин во многих странах имеется в свободной продаже как пищевая добавка. Препараты мелатонина продаются в аптеках без рецепта и предназначены в первую очередь для борьбы с джетлагом - синдромом смены часовых поясов после долгого перелета. Быстрая смена часовых поясов нарушает функционирование биологических часов человека, а прием мелатонина помогает восстановить обычный режим сна.
Спите больше!
Фэй Сюн Чэн подчеркнул, что все же нельзя порекомендовать прием препарата до получения результатов исследований, поскольку, как и любые добавки, снижающие активность центральной нервной системы, мелатонин не является средством, которое стоит принимать просто на всякий случай.
Но что можно сделать для укрепления иммунитета и более быстрого выздоровления в случае болезни прямо сейчас и без побочных эффектов, так это поработать над созданием здорового режима сна. Несмотря на то, что нарушения сна наблюдаются у многих, немало для хорошего сна можно сделать самостоятельно, например, увеличить количество движения на свежем воздухе, избегать плотной пищи перед сном, а также ложиться и вставать каждый день в одно и то же время. Весной отрегулировать режим сна поможет достаточное количество дневного света. Нужно принимать во внимание и индивидуальные потребности во сне - большинству взрослых хватает 7-8 часов ночного сна при условии, что это сон хорошего качества.
- Спите больше! Сон продолжительностью в 7-8 часов укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с травмами и болезнями.
- Постарайтесь и на выходных ложиться и вставать примерно в то же время, как в будни. Следовать этому совету обычно непросто, но, когда режим сна сдвигается на несколько часов, возникает эффект джетлага, который может выражаться в бессоннице и усталости.
- Планируйте прогулки на свежем воздухе и бывайте на улице в дневное время. Наслаждайтесь красотой природы - ее положительное воздействие можно сравнить с медитацией.
- За час то того, как идти спать, снизьте интенсивность «синего света». Постарайтесь не пользоваться устройствами с экраном в спальне.
- Поддерживайте связь с теми, кто вам дорог, даже если нет возможности встретиться лично.
- Создайте свои ритуалы для отхода ко сну. Это может быть чашка травяного чая, чтение, зажженные свечи или медитация.
- Выбирайте здоровую и легкую пищу.
- В спальне и кровати должно быть уютно и приятно находиться.
- В спальне должно быть прохладно, около 18-20 градусов.
- Хорошем сну способствуют качественные подушки и одеяло, натуральные материалы и оптимальный уровень кислорода и влажности воздуха.