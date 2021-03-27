Ученые рекомендуют: для борьбы с коронавирусом больше спите

Фэй Сюн Чэн, специалист по анализу данных в исследовательском центре Кливлендской клиники, был одним из первых ученых, чья команда в январе 2020 начала применение искусственного интеллекта для поиска информации о том, как коронавирус проникает в клетки организма человека, и как противостоять возбудителям болезни. Одним из его наблюдений стало то, что мелатонин способен блокировать вирус.

Действие мелатонина

Основная функция мелатонина, известного как гормон сна, состоит в регулировании суточных ритмов человека. Вечером, с наступлением темноты, мелатонин поступает из эпифиза в кровь, что вызывает сонливость. Открытие исследовательской группы во главе с Чэном показало, что мелатонин не только влияет на сон, но и играет роль в «калибровке» иммунной системы. Он выступает как регулятор и не позволяет защитной функции организма выйти из-под контроля. Гиперреакция иммунной системы на вирус имеет место, когда легкий случай COVID-19 переходит в состояние, опасное для жизни, но мелатонин помогает это предотвратить.

Группа исследователей под руководством Чэна установила, что у людей, принимающих мелатонин дополнительно, риск заболеть коронавирусом был намного ниже, как и риск того, что течение болезни окажется тяжелым. Другие ученые также отметили похожие паттерны. В октябре 2020 года статистика Колумбийского университета показала, что введение мелатонина способствовало выздоровлению пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за затрудненного дыхания при COVID-19. В данный момент по всему миру проводится восемь клинических исследований, призванных оценить правильность этих данных. Немногие другие равноценные методы лечения удостоились такого же интереса и количества ресурсов.