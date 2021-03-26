В США родился ребенок, зачатый 15 лет назад

Жители штата Флорида Аманда и Джереми Леванд четыре года безуспешно пытались стать родителями. Врачи сообщили супругам, что они оба страдают от проблем с репродуктивной системой, и их шансы зачать ребенка даже с помощью ЭКО близки к нулю, сообщает местный ресурс ksla.com .

Эмбрион, который подобрали для Левандов, был заморожен в августе 2005 года. Спустя 15 лет его имплантировали в матку Аманды, и в феврале 2021 года на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Ноа. Аманда и Джереми теперь совершенно счастливы, они привыкают к роли родителей и даже планируют каждый год в августе отмечать день, когда Ноа был зачат и заморожен в виде эмбриона.