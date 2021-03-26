В США родился ребенок, зачатый 15 лет назад(2)
Жители штата Флорида Аманда и Джереми Леванд четыре года безуспешно пытались стать родителями. Врачи сообщили супругам, что они оба страдают от проблем с репродуктивной системой, и их шансы зачать ребенка даже с помощью ЭКО близки к нулю, сообщает местный ресурс ksla.com.
Тогда Аманда и Джереми решили обратиться в Институт репродуктивной медицины штата Флорида, где существует банк замороженных эмбрионов. Пары, проходящие через процедуру ЭКО, становятся добровольными донорами, предоставляя свои невостребованные замороженные эмбрионы для “усыновления” страдающими от бесплодия родителями.
Эмбрион, который подобрали для Левандов, был заморожен в августе 2005 года. Спустя 15 лет его имплантировали в матку Аманды, и в феврале 2021 года на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Ноа. Аманда и Джереми теперь совершенно счастливы, они привыкают к роли родителей и даже планируют каждый год в августе отмечать день, когда Ноа был зачат и заморожен в виде эмбриона.