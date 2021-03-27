4 знака Зодиака, которым повезет в апреле 2021 года

Лев

Для Львов апрель будет очень благоприятным временем, но выделить какое-то одно направление успеха для них не получится. Две главные планеты апреля в лице Марса и Венеры будут одинаково хороши для людей этого Знака. Они объединятся для того, чтобы поднять настроение и продуктивность Львов.

Даже самые большие трудности не смогут сломить этих людей. Им не стоит бояться неурядиц. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют идти только вперед — без страхов и сомнений. Этот месяц станет отправной точкой в новую жизнь. Львы смогут начать строить новое будущее, смогут обрести новую мотивацию.

Стрелец

Стрельцов ожидает большое количество интересных и неожиданных событий и сюрпризов. Апрель будет насыщен новыми встречами, внезапными взлетами в работе и в бизнесе. Венера и Марс дадут им много энергии и сил, так что Стрельцы смогут дольше оставаться в тонусе.

В конце месяца звезды и планеты помогут отделить важное от напускного. В самый разгар весны звезды дадут Стрельцам мощный позитивный импульс, благодаря которому их настроение поднимется, появятся силы и желание изменить жизнь к лучшему. Стрельцы смогут свернуть горы.

Козерог

Козерогам будет больше везти в делах и в работе. Их удача связана с очень мощным приливом сил и энергии. Им все будет удаваться. Трудности не смогут сломить этих людей или вывести из себя.

Особенно ярким и позитивным будет конец месяца. Причиной тому станет Марс, который перейдет в знак Рака и повысит своё благотворное влияние на всех людей и Козерогов в особенности. Апрель будет временем возможностей для представителей данного Знака. Можно будет сменить работу, открыть новый бизнес, совершить очень важную и дорогостоящую покупку.

Рыбы

Огромная удача ожидает Рыб в любовной сфере, особенно во второй половине месяца. Вырастет созидательная энергетика Венеры, главной покровительницы этих людей. Рыбы станут более привлекательными для противоположного пола, а также смогут более креативно подходить к вопросу свиданий и комплиментов.