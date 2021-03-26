"Каким здоровым будет наше новое поколение?" Известный тренер из Таллинна сходила с ребенком к врачу и поделилась своим возмущением

Врач — женщина лет так 60-65 (которая ждет, видимо, спокойно своей пенсии и не пытается работать). Причем я уверена на все 100%, что она уж точно помнит, наверное, советское время, когда ортопед был обязательным врачом у малышей, которого проходили мамочки со своими детками и их осматривали, крутили по-разному, проверяли (ножки, ручки, спинку и т. д.). Ведь от того, как развивается малыш, зависит наше новое ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!!! Здоровых детей!

Я проводила до рождения Матвея уроки с детьми, на развитие и на восстановление проблемных мест. У меня в зале столько интересных новых матиков, мячиков, конусов, островков, мягких модулей, специальных мячей и т. д… А этот кабинет TAASTUSRAVI (!), мягко говоря, ввел меня в шок.

Ок. Пошли мы по коридору в кабинет. При входе в кабинет, оказывается, нужно было снять обувь. Вообще не проблема. Но когда я увидела ковры годов 80-х, был шок. 4 погремушки и резиновый коврик.

Дождались доктора. Первая фраза от нее не “Tere”, а на мою Стефанию: “Кто это?! Что она тут делает?” Отвечаю: “Дочь, и она со мной”. “Больная?” “Нет!” “А кто-то болеет из вас?” “Нет!” Странные вопросы, мы бы не пришли, если бы болели.

Масок при входе нет, дезинфекторов тоже. Ну, это ладно… у нас все свое и все с собой.

Так вот, утром в больнице меня улыбнуло сразу, что работает гардероб, и старушка, которая всем командует с порога. “Сюда ребенка не сажайте, бумагу заполните, здесь сидите, туда не ходите. Ждите!” А зачем вообще гардероб, если НЕТ НИ ОДНОГО человека. Я разделась и Стефания (старшая дочка — моя помощница). Повесила две куртки. Больница пустая.

И, приходя в больницу, не понимаешь, откуда у врача такая очередь в интернете или при записи? Ведь запись на несколько месяцев вперед, а в коридоре пусто!

Теперь запись минимум за полгода. И как лотерея, то доктор заболел, то у тебя срочное дело и оказалось, в это время ты просто не можешь. В общем, рулетка, одним словом. А к кому ты попадешь, если тебе семейный еще направление, конечно, выпишет, просто не знаешь.

“Говорить, о том что больница пустая — не надо. Думаю, мы все привыкли к тому что уже приходя в больницу видим, что нет ни одного человека в коридоре или ждущего приема врача. А помните фразу: “Кто последний, в кабинет 13?” Да, это было тоже не просто — время просиживать и ждать очереди. Но мы попадали к специалистам, мы приходили к врачам.

Думаю, не надо говорить, о том, что если все хорошо, то и внутренние органы находятся в правильном месте у деток и работа всего организма тогда тоже в порядке, позвоночник развивается хорошо и без искривлений. Что надо смотреть “завал стопы”, есть он или нет, наблюдать плоскостопие, косолапие и кучу возможных проблем. А не потом… Когда уже дети с травмами (!) и родители не знают, к кому обратиться.

Куда мы катимся?!

Первое, что спросила у меня доктор: “Кто вас направил ко мне?” и “Зачем?”.

Я бы, наверное, не пришла бы, если бы… Но ведь вы доктор! Раз к вам пришли, и ребенку нет еще и года, может, стоит его посмотреть и проверить, все ли в порядке?! А зачем?! Мы доктора отвлекаем “от стула”, она спокойно ждет своей пенсии!

Я озвучила проблему, меня попросили снять колготки и кофту с ребенка и поставить его на край резинового коврика. Она посмотрела на него 3 секунды, потом грубо опять обратилась ко мне: “Вы меня слышите? Я попросила, вас поставить его на край другого ковра и зовите его, пусть идет…” Я вроде бы не глухая и как тренер выполняю инструкции четко. А догадываться, что вы хотели, не могу. Но держусь, хорошо. Я спокойно его перенесла. Матвей выполнил, так сказать, задание на “5”. Прошел, и сел, и встал. На что доктор тут же, через 10 секунд, мне ответила: ”…И что вы пришли?! У вас все в порядке! Никаких проблем!”

Тогда я снова попыталась ей донести, то что я вижу, как ребенок неправильно встает на ногу и идет завал стопы вовнутрь, что при ходьбе ребенок неправильно ставит ногу. Но доктора, это уже не интересовало. Она сказала: "Все это нормально! Проблем нет!" Нуууу…

И тут я уже на русском продолжила, что работаю тренером и имею два высших образования, и я вижу проблему. И что почему-то потом дети приходят в зал к годам к трем, у них уже есть проблемы с ногами, “завал” стопы, плоскостопие, косолапие — отчего это?!

Потому что вы не работаете, а просто проводите спокойненько время, сидите и не хотите работать. И мне приходится родителям говорить, что уже есть проблема и надо ее исправлять! Что действительно, нет смысла приходить и тратить время на посещения доктора в больнице.

На что она тут же заговорила на русском. Ей не понравилось мое высказывание, что нет смысла ходить к нашим врачам. Все это закончилось тем, что я вышла, хлопнув дверью, не получив никакого лечения, ни одного совета. Услышав только, что до 5 лет все нормально и дети пусть сами растут. Если бы он не вставал или не садился, то, может, тогда она увидела бы проблему. А так… он ползает, на ноги встает и ходит. Радуйтесь!

Куда мы катимся?! Каким здоровым будет наше новое поколение?!”

Полностью пост Елены можно прочитать ниже: