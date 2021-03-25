ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Любимый человек начал странно себя вести на карантине, и я больше не могу это терпеть!"

“Обстановка такова: я, мой партнер и крохотная двухкомнатная квартира. Мы оба работаем с девяти до пяти. Месяц назад наши работодатели решили, что мы должны оставаться в домашнем офисе, пока ситуация не улучшится.

Первая неделя прошла нормально, но со временем поведение моего партнера становилось все ужаснее. Я больше не могу его терпеть! Он хочет все делать вместе. Вместе гулять, вместе есть, обниматься посреди рабочего дня… За несколько недель он превратился из нормального независимого мужчины в какое-то ходячее несчастье. Он даже не стучит, когда входит в ванную, и когда я назвала это нарушением конфиденциальности, он сказал, что это совершенно нормальное поведение, потому что это тоже его дом, и он может пойти в ванную в любое время, когда захочет!

Когда я четко говорю ему, что мне нужно время, чтобы побыть одной, что я хочу пойти в магазин и прогуляться одна, он обижается и говорит о том, что наши отношения скоро закончатся, потому что я не ценю ту возможность качественно провести время вдвоем, которая нам выпала.

Да уж, хорошее “качественное времяпрепровождение“ — просто нос к носу вдвоем… Я хотела бы узнать, начал ли еще у кого-то муж так же странно себя вести дома и как его вежливо попросить перестать цепляться ко мне и для разнообразия заняться своими делами? Иначе эти отношения действительно скоро закончатся…”