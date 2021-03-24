Внучка Елизаветы II стала мамой в третий раз. Десятый правнук королевы появился на свет на полу в ванной

Отмечается, что ребенок появился на свет в воскресенье 21 марта.

Своему третьему ребенку Тиндаллы дали имя Лукас Филип. Уточняется, что вес новорожденного — 3,7 кг (8 фунтов 4 унции).

Предположительно, второе имя малыша — дань уважения либо отцу Майка Тиндалла, Филиппу Тиндаллу, или деду Зары, 99-летнему принцу Филиппу, которого на днях выписали из больницы после тяжелой операции на сердце, либо обоим, пишет журнал Hello.

Как пишет “Лента.Ру”, о рождении ребенка объявил его отец, Майк Тиндолл, бывший капитан сборной Англии по регби, в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby.

В подкасте Майк уточнил, что ребенок появился на свет у них дома. “Он родился очень быстро. Мы не успели в больницу. [Все произошло] на полу в ванной комнате”, — сообщил отец мальчика. Он признался, что успел только сбегать за ковриком для йоги и полотенцами и постелить их на пол.

Сообщается, что королева Елизавета II и принц Филипп очень рады появлению на свет наследника и “с нетерпением ждут встречи с десятым правнуком, как только обстоятельства позволят им ее провести”.

Зара Тиндалл является дочерью принцессы Анны, она — олимпийская медалистка в конном спорте (серебряный призер лондонской Олимпиады, 2012 год). В июле 2011 года Зара вышла замуж за регбиста Майка Тиндалла. У Тиндаллов есть две дочери — шестилетняя Миа и двухлетняя Лена.

Малыш стал 10-м правнуком королевы Елизаветы II. Также это пятый внук принцессы Анны, но первый мальчик — до сегодняшнего дня в семьях ее детей — сына Питера и дочери Зары — рождались только девочки. Лукас Филипп займет 22-е место в линии наследования престола. Его мать занимает 19-е место.

Рождение мальчика продолжило череду пополнений в королевском семействе: 15 марта у сестры Кейт Миддлтон Пиппы родилась девочка (для нее малышка стала вторым ребенком), а 8 февраля впервые стала мамой принцесса Евгения.