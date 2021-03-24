"Бабушка пришла в TikTok? Внуков бы лучше воспитывала!" История жительницы Латвии, которая в 65 лет стала звездой соцсетей

А потом наступил кризис 2008 года и бульдозером прошелся по бизнесу — все магазины пришлось закрыть. С тех пор Валентина снимает только одно помещение — в торговом центре в Огре, где у нее магазин женской одежды больших размеров. Правда, сейчас в связи с введенными ограничениями он закрыт — заказы принимаются, но только в интернете.

Сначала для этих целей она арендовала уличную палатку на территории Рижского центрального рынка, а по мере открытия торговых площадей в его павильонах расширяла список своих торговых точек. Дела шли настолько хорошо, что в какой-то момент можно было позволить себе открыть магазин на улице Матиса и в Triangula bastions. За товаром Валентина ездила и в Россию, и в Турцию, и в Польшу.

У Валентины двое детей — старшая дочь и младший сын. Когда ему исполнилось четыре года, она задумалась, чем заниматься дальше. На тот момент был определенный дефицит вещей, подруги ездили за ними в другие страны и затем торговали на базаре. Валентина признается, что она долго решалась последовать их примеру, но, когда попробовала, поняла, что ей нравится выбирать и покупать вещи на продажу. “Сперва я занималась парфюмерией, потом продавала кожаные куртки, в те времена это было очень модно, затем одежду, обувь”, — перечисляет Валентина.

Дольше всего Валентина задержалась в Стройбанке, где занималась делопроизводством. На ее глазах проходила кардинальная смена банковской системы, в результате которой штат Стройбанка перевели в Банк Латвии. Оттуда она ушла во второй декрет, из которого в банк уже не вернулась.

Валентина родилась и выросла в латвийском городе Краславе. В Ригу она переехала в 17 лет с целью поступить в техникум, связав свою дальнейшую жизнь с типографским делом. Однако вскоре планы изменились. Оглядываясь назад, Валентина говорит, что ни о чем не жалеет, потому что с ее темпераментом было бы очень непросто работать в такой сфере, где нужно выполнять много монотонных действий. А чем тогда заниматься, на чем специализироваться? Ответ на этот вопрос пришлось искать путем проб и ошибок, работая в разных отраслях.

По словам Валентины, больше всего она любит сниматься со своей 7-летней внучкой Оливией, но у нее есть отдельный профиль, поэтому такие дуэты случаются не так часто, как хотелось бы.

На данный момент у нее два профиля — Валентина и Алевтина . Первый больше рассказывает о жизни, о поездках и о том, что радует, а второй посвящен рекламе платьев, которые продаются в ее магазине. Строгого графика она не придерживается — когда есть время и желание, тогда и записывает очередное видео, порой несколько в день.

Отвечая на вопрос, как к такому увлечению относятся ее сверстники, смеется: “Да они в шоке от меня! Я единственная тиктокерша среди них, они даже не знают, что это такое”.

Валентина решила принять правила игры и довольно быстро “вошла во вкус”. И если поначалу ей еще хотелось что-то кому-то доказать, то спустя время она решила, что будет наслаждаться жизнью без оглядки на чужое мнение. “Для меня это прекрасная возможность примерить красивое платье и создать ролик под понравившуюся мне музыку”, — объясняет Валентина.

Валентина решила принять правила игры и довольно быстро “вошла во вкус”. И если поначалу ей еще хотелось что-то кому-то доказать, то спустя время она решила, что будет наслаждаться жизнью без оглядки на чужое мнение. “Для меня это прекрасная возможность примерить красивое платье и создать ролик под понравившуюся мне музыку”, — объясняет Валентина.

Мобильное приложение, ориентированное изначально на подростков, встретило ее, мягко говоря, недружелюбно. “Одно из первых видео мы записали во время тренировки на улице. Я была в белой куртке, джинсах и немного виднелась полосочка на животе. Ох, как за нее зацепились комментаторы! Как обсуждали меня! В том числе писали: “Почему бабушка пришла в TikTok? Внуков бы лучше воспитывала!”. Столько негативных комментариев, честно, я была в шоке. Хотелось каждому написать и я действительно сидела и отвечала, отвечала, отвечала… А потом мне объяснили, что чем больше реакций и комментариев, тем выше поднимается публикация”.

В какой-то степени именно пандемия и послужила для Валентины толчком для открытия новых виртуальных возможностей: “Магазин закрыт, свободного времени много. Дома все сидят в интернете, снимают какие-то видео на телефон, ну я и заинтересовалась, что это за TikTok такой. Посмотрела и сначала ничего не поняла, потом уже разобралась и с помощью детей и внуков зарегистрировалась”.

Удивительно, что при этом, по признанию самой Валентины, и с компьютером, и с телефоном она общается на “вы”: знает и пользуется исключительно теми функциями, которые ей нужны каждый день.

“Моя бабушка без комплексов — звезда TikTok”, — говорит DELFI Woman Виолетта, с подачи которой мы и узнали о Валентине. — “У меня тоже есть профиль в этой соцсети, но я давно там ничего не делаю в отличие от бабушки. Она вообще очень жизнерадостный, активный человек и в нынешних условиях ей не хватает живого общения, потому что раньше дома она практически не бывала. Постоянно встречалась и отправлялась в путешествия со своими подругами. Где она только не была! Страны Балтии, Швеция, Норвегия, Финляндия, Саудовская Аравия… Соцсети в данном случае как компенсация. Кстати, бабушке многие люди бальзаковского возраста пишут, что им очень нравится ее задор и позитив, но вот сами они стесняются так себя проявлять”.



Валентина уверена — не надо стесняться! И своим примером это показывает, стараясь каждый день проживать полноценно. “Независимо от возраста, нельзя унывать. Конечно, порой бывает грустно и тяжело, но важно думать о хорошем и создавать самому как можно больше положительных эмоций”, — резюмирует звезда TikTok.