ФОТО И ВИДЕО | Кожа под маской портится, а макияж не держится? Полное руководство по уходу за лицом в эпоху пандемии от эксперта из Эстонии

Мы все знаем, что кожа является самым большим органом человека, поэтому очень важно думать о том, что мы наносим на нашу кожу, и какое воздействие это имеет на весь организм. Кожа впитывает в себя буквально всё, многие из этих веществ остаются в нашем организме достаточно надолго, поэтому, в первую очередь, еще раз хочу обратить внимание, насколько важны ингредиенты в любой косметике. Если мы говорим об иммунитете всего организма, то здоровье кожи играет очень большую роль для нашего общего самочувствия.

Как ношение маски вредит коже?

Сегодня вся наша реальность изменилась под влиянием факторов пандемии, в том числе стандарты гигиены и красоты. Особую роль в этом играет защитная маска для лица. В условиях вируса мы все вынуждены ее носить, чтобы защитить себя и окружающих людей от потенциальной угрозы заражения.

Безусловно, каждый из нас заметил, что ношение маски помимо защиты имеет и некоторые негативные последствия. Маски и тем более визиры, которые мы носим большую часть дня, создают парниковый эффект для нашей кожи.

Каковы последствия ношения маски?

Ношение маски вызывает раздражение, возникновение местной инфекции, сыпь, обезвоживание или наоборот, излишнее выделение себума, т. е. кожного жира. Помимо неприятного эстетического эффекта, есть опасность, что эти процессы могут распространиться и привести к изменению кожного баланса даже на неповрежденных участках, не прикрытых маской.

Косметологи по всему миру уже начали использовать термин “маскне” для характеристики кожных повреждений, вызванных постоянным ношением маски.

Что происходит с обычным макияжем под маской?



Большинство косметических средств содержат тальк, крахмал, множество синтетических эмульгаторов, красителей и консервантов. Многие из этих ингредиентов, к сожалению, закупоривают поры. И ношение маски только усугубляет ситуацию.