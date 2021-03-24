ФОТО И ВИДЕО | Кожа под маской портится, а макияж не держится? Полное руководство по уходу за лицом в эпоху пандемии от эксперта из Эстонии
Мы все знаем, что кожа является самым большим органом человека, поэтому очень важно думать о том, что мы наносим на нашу кожу, и какое воздействие это имеет на весь организм. Кожа впитывает в себя буквально всё, многие из этих веществ остаются в нашем организме достаточно надолго, поэтому, в первую очередь, еще раз хочу обратить внимание, насколько важны ингредиенты в любой косметике. Если мы говорим об иммунитете всего организма, то здоровье кожи играет очень большую роль для нашего общего самочувствия.
Как ношение маски вредит коже?
Сегодня вся наша реальность изменилась под влиянием факторов пандемии, в том числе стандарты гигиены и красоты. Особую роль в этом играет защитная маска для лица. В условиях вируса мы все вынуждены ее носить, чтобы защитить себя и окружающих людей от потенциальной угрозы заражения.
Безусловно, каждый из нас заметил, что ношение маски помимо защиты имеет и некоторые негативные последствия. Маски и тем более визиры, которые мы носим большую часть дня, создают парниковый эффект для нашей кожи.
Каковы последствия ношения маски?
Ношение маски вызывает раздражение, возникновение местной инфекции, сыпь, обезвоживание или наоборот, излишнее выделение себума, т. е. кожного жира. Помимо неприятного эстетического эффекта, есть опасность, что эти процессы могут распространиться и привести к изменению кожного баланса даже на неповрежденных участках, не прикрытых маской.
Косметологи по всему миру уже начали использовать термин “маскне” для характеристики кожных повреждений, вызванных постоянным ношением маски.
Что происходит с обычным макияжем под маской?
Большинство косметических средств содержат тальк, крахмал, множество синтетических эмульгаторов, красителей и консервантов. Многие из этих ингредиентов, к сожалению, закупоривают поры. И ношение маски только усугубляет ситуацию.
Кроме того, под воздействием тепла и влаги, которые образуются под маской, стандартные косметические продукты имеют тенденцию растекаться. Длительное ношение маски в таком случае означает необходимость либо носить более плотные или водостойкие косметические средства или же полностью отказываться от тональных средств.
Уход за кожей во время пандемии
- Обращайте внимание на составы продуктов
Многие продукты по уходу за кожей могут быть агрессивны или же создавать иллюзию того, что кожа напитана. Например, в очень многих продуктах содержатся производные нефтепереработки и синтетические эмульгаторы. Эти ингредиенты могут создать иллюзию мягкой, шелковистой кожи, но на более глубоких уровнях кожа остается обезвоженной и всё равно не получает достаточного питания.
Сегодня особенно важно обратить внимание на продукты, основанные на растительных компонентах, так как экстракты растений обладают необычайными восстанавливающими свойствами.
- Используемые продукты должны иметь защитную и противовоспалительную функцию.
- Ингредиенты всех продуктов должны поддерживать баланс кожи.
- Продукты не должны содержать алкоголь, концентрированные отдушки.
- Важно, чтобы продукты обладали многофункциональными свойствами и работали для достижения одной цели - здоровой и свежей кожи.
- Обратите внимание на содержание таких компонентов, как пептиды, аминокислоты, экстракты растений и натуральные масла, которые замедляют процессы старения и стимулируют клетки кожи к работе.
- Не пренебрегайте очищением.
Сейчас коже особенно нужно тщательное ежедневное очищение — утром и вечером. Нужно учесть, чтобы очищающие средства были мягкими, без алкоголя. Очень часто очищающие средства, обозначенные как противовоспалительные могут содержать много агрессивных ингредиентов, а также высокое содержание кислот. Такой состав может усугублять ситуацию и, наоборот, обезвоживать кожу. Поэтому не пренебрегайте продуктами для умывания. Изучайте их состав. Они должны помогать коже в комплексе с увлажняющим и питательными средствами.
- Уделяйте особое внимание защите и питанию кожи
Это подразумевает использование серума и крема, не имеющих множества синтетических ингредиентов. Кроме того, главной функцией крема должна быть защита — причем это не всегда означает, что крем будет очень жирным по консистенции.
Важные компоненты в составе защитного крема:
- экстракты растений, которые работают как природное лечебное средство
- пептиды, то есть белки, которые являются строительным материалом наших клеток.
- аминокислоты — соединения, которые являются сигнальными молекулами для мозга и, которые подают сигнал мозгу, каких веществ не хватает в нашем организме или коже. В итоге мозг начинает выделять вещества, которые необходимы нашей коже, то есть, аминокислоты создают новые нейронные цепи. Это звучит достаточно фантастично, но на самом деле аминокислоты — это, так скажем, переносчики информации из клеток растений в наш организм.
- растительные стволовые клетки. Они повышают иммунитет и сопротивляемость клетки, защищают её и предотвращают процессы окисления.
Уход за кожей должен состоять из четырех этапов/продуктов:
- очищение. В идеале очищающая пенка должна не только удалять макияж, но и иметь противовоспалительный эффект, глубоко увлажнять и защищать кожу.
- тонизирование. Тонер — продукт, который не стоит исключать из ухода в целях экономии. Хороший тонер восстанавливает уровень pH, выравнивает текстуру кожи, укрепляет капилляры.
- глубокое очищение. Для этого подойдет пилинг, который можно применять дома. Обычно применяется раз в неделю, глубоко очищает кожу, обеспечивает ее эластичность и улучшает текстуру, укрепляет капилляры.
- защита в течение дня. Например, это может быть спрей, который можно наносить в течение дня поверх макияжа, увлажняющий, восстанавливающий и защищающий кожу.
Оптимальное решение — комплекс проверенных средств одной марки с хорошим составом, как, например, комплект Be beautyful be healthy be safe от Nanoasia Estonia (южно-корейские нанотехнологии).
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Макияж во время пандемии
От чего стоит отказаться?
- Совершенно точно в данных обстоятельствах лучше отказаться от очень плотных тонирующих средств и пудр, которые содержат много талька, синтетических красителей, эмульгаторов и консервантов.
- От продуктов, которые будут перегружать кожу.
- Нежелательно использовать очень яркие румяна, бронзаторы, а также яркие помады, так как мы понимаем, что всё это останется на маске, и может выглядеть неровно, а в случае с помадой может просто размазаться по всему лицу.
Что стоит использовать?
- минеральную пудру. 100% минеральная пудра не закупоривает поры и не растекается, а входящий в состав минеральной пудры цинк обеспечивает противовоспалительный эффект. Также стопроцентный минерал за счет природных свойств не скатывается, стойко держится весь день и имеет водоотталкивающие свойства, что, с учетом ношения маски, очень важно. Вы можете заниматься спортом, потеть, попасть под дождь, но макияж от этого не пострадает и под маской не будет зарождаться почва для бактерий. Плюс — физические свойства минералов обеспечивают солнцезащитный фактор SPF15, что особенно актуально весной.
!!! Важно также помнить, что противовоспалительным и полезным действием обладают только 100 % минеральные основы. Продукты, которые отмечены как “Mineral Powder”, в составе которых есть тальк, воски, крахмал, синтетический краситель, уже не имеют никаких целебных свойств и так же закупоривают поры.
- Тонкие BB или BC-крема, в которых есть хороший пигмент. Есть продукты, которые обладают очень тонкой текстурой, но имеют уникальную покрывающую способность. Вот такие продукты и будут держаться весь день, не закупоривая поры. Можно сочетать 100% минеральную пудру с BB- или BC-кремом.
- Тушь и лайнер. В данных условиях будет более логичным использование водостойких продуктов. Но у многих людей глаза очень чувствительные или аллергичные. В этом случае стоит обратить внимание на минеральные пигменты в качестве подводки. Минеральные пигменты гипоаллергенные и держатся весь день, плюс имеют водостойкие качества. Тушь стоит выбрать на базе натурального воска.
- Суперстойкие помады, но, что крайне важно, они должны обладать увлажняющими свойствами. Чаще всего это матовые текстуры. Очень важно обратить внимание на ингредиенты, так как многие суперстойкие помады содержат достаточно вредные вещества. Обратите внимание на бренды, в ассортименте которых есть стойкие помады с хорошими ингредиентами. Вместо помады можно использовать как базу для губ карандаш, и сверху нанести немного бальзама для губ.
Правила макияжа, если вы носите маску:
Безусловно, макияж всегда — дело вкуса, предпочтений и этикета. Поскольку маска скрывает большую часть нашего лица, уместно обратить внимание на глаза.
“Мы все понимаем, что когда мы одеваем маску, то чувствуем себя не очень комфортно и привлекательно, поэтому если мы научимся компенсировать этот новый аксессуар какими-либо красивыми акцентами, это позволит нам чувствовать себя более уверенно. Это может быть и прическа, идеальные красивые брови, и конечно же, глаза”, — считает Оксана Свиридова-Эрради.
По мнению визажиста, акцент на глаза всегда делает женщину более привлекательной и более сильной, поэтому и на деловых переговорах правильный акцент и правильный макияж глаз может сыграть в пользу женщины. При этом важно не сделать макияж чересчур драматичным.
В идеале стоит обратиться к специалисту, который мог бы показать несколько видов макияжа, которые бы вам подошел. Из этих вариантов вы уже сможете выбрать подходящий вам вариант макияжа.
Варианты макияжа при использовании маски:
Дневной/деловой макияж
“В этом макияже мы не использовали обычную тональную основу или обычную пудру. Здесь у нас использована чистая минеральная основа, нанесенная поверх увлажняющего крема, — она не только тонирует кожу, но и весь день ее защищает за счет содержания цинка, который также имеет антибактериальный эффект. У кого сухая кожа, можно добавить чуть-чуть BB-крема.
Все контурирование выполнено с помощью чистых минеральных пигментов — когда мы надеваем маску, они не размазываются и не скатываются. Даже если под маской кожа потеет, то такой макияж выглядит еще лучше за счет того, что минерал кристаллизуется и не скатывается.
Это макияж деловой, но в нем сделан больший акцент на глаза, чем обычно, чтобы женщина могла подчеркнуть свой характер и харизму в то время как остальная часть лица закрыта маской. Также с помощью теней мы немного приподнимаем веко. В качестве теней использованы минеральные матовые пигменты, которые можно использовать и для бровей.
Также мы добавили тонкий черный лайнер на основе минерального пигмента. Даже если у вас темные брови, стоит добавить им яркости.
Если вы чувствуете себя некомфортно без губной помады, обратите внимание на стойкие составы. Мы также использовали помаду на основе минерального пигмента”.
Что мы использовали:
Подготовка кожи :
- Очищающая пенка тройного действия с экстрактами растений Nanoasia Triple Action Bubble Foam
- Мультифункциональный тонер Nanoasia Nanodessert Pore Clear Solution Toner.
- Увлажнение спрей-мист Ewa Jewelry Mist от Nanoasia.
- Крем Nanoasia My Che на основе стволовых клеток женьшеня и тиса.
Макияж:
- BC-cream Nanoasia на основе пептидов, экстрактов растений и пудры из полудрагоценных камней. SPF 50+
- 100% минеральная пудра Bellapierre. Тон Ivory, Cinnamon.
- Контурирование: Палетка Bellapierre Contour and Highlight Palette.
- Румяна: 100% минеральные румяна Bellapierre Suede
- Макияж глаз: Палетка для бровей Brow Palette Bellapierre. +100% минеральный пигмент champagne.
- Палетка для бровей: Brow Palette Bellapierre.
- Лайнер: 100% минеральный пигмент Noir с водой.
- Губы: стойкая помада Glitz it UP Bellapierre, тон Posh.
- Тушь: черная минеральная Bellapierre.
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Вечерний макияж
“Мой любимый ход — это быстрая трансформация из дневного макияжа в вечерний. В качестве основы использовано несколько слоев минеральной пудры, под которые добавлен BB-крем, структура которого не забивает поры. В данном случае можно смело делать более сильные акценты на контурировании и румянах, которые мы выполнили с помощью минеральных пигментов. Можно позволить себе даже красную помаду, которая не сушит губы, чтобы, если под маской вам станет некомфортно, вы могли на безопасном расстоянии от остальных участников (например, в качестве спикера на сцене) ее снять.
Важный момент в макияже для мероприятий, особенно длительных, — если мы носим маску целый день, то “парниковый эффект” от дыхания под маской влияет даже на глаза — они могут слезиться, выглядеть уставшими. Поэтому важно учесть, чтобы не было слишком мягких текстур, например мягкого карандаша, которым приятно рисовать, ко который быстро размазывается. В этом случае опять же выручают пигменты, которые используются в виде теней и лайнера.
Чтобы поправить макияж, достаточно иметь с собой кисть с минеральной пудрой в защитном футляре (не обязательно носить с собой саму пудреницу, кисть, который вы пользовались с утра, уже содержит в себе достаточно пудры). В удобный момент обработайте кистью нижнюю часть лица, чтобы цинк в составе пудры, еще больше работал под маской”.
Что мы использовали:
Подготовка кожи:
- Пенка Nanoasia Triple Action Bubble Foam.
- Тонер Nanoasia Nanodessert Pore Clear Solution toner.
- Увлажнение. Пептидный серум с аминокислотами и экстрактами растений Nanoasia Nanodessert Air Bubble Serum.
Макияж:
- Основа: Bellapierre BB Cream Derma Renew. Тона Light, Dark. 100% минеральная пудра Ivory.
- Контурирование: Bellapierre Contour and Highlight Palette. Glowing Palette.
- Румяна: 100% минеральные румяна Bellapierre Desert Rose
- Макияж глаз: Палетка Bellapierre из 35 цветов Ultimate Nude Eyeshadow Palette. Очень стойкие пигменты.
- Брови: минеральный карандаш для бровей Bellapierre + Brow Palette.
- Лайнер: 100% минеральный пигмент Noir + черный минеральный Bellapierre лайнер. Стойкая комбинация.
- Черная минеральная тушь Bellapierre + несколько пучков искусственных ресниц.
- Губы: супер стойкая помада Bellapierre Kiss Proof. Тон 40’s Red.
- Закрепление макияжа и дополнительное питание: спрей-мист Ewa Jewelry Mist от Nanoasia.