25.03.2021, 08:11
Как подготовить организм к переводу часов на летнее время?(1)
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В ближайшие выходные жители Эстонии переведут часы на летнее время. "Обозреватель" дает несколько советов, как сделать это без вреда для здоровья.
Часы переведут на час вперед в ночь с 27 на 28 марта. Медики отмечают, что при переходе на летнее время из-за потери часа сна некоторые люди испытывают слабость.
Чтобы перевод времени легче переносился, к нему стоит подготовиться.
Каждый вечер ложиться спасть на 15-20 минут раньше.
Ориентироваться только на часы, а не на солнечный свет. Вечером будет темнеть на час позже, поэтому может возникать желание лечь спать позже.
У чувствительных к нарушению сна людей могут появится трудности с тем, чтобы уснуть вечером и проснуться утром. Поэтому следует меньше спать на выходных, а также не нервничать, чтобы не вызвать еще большего нарушения сна.
В воскресенье утром рекомендуется впустить свет в комнату и быть активным на протяжении дня. Также стоит отказаться от кофе на протяжении всего дня.
Два-три дня просыпаться стоит на 5-10 минут раньше, делать гимнастику.
Отказаться от большого количества алкоголя, ужинать за 3-5 часов до сна легкопереваримую пищу.
За час до сна исключить работу за компьютером и не пользоваться смартфоном перед самим сном.
Поможет поддержание в спальне прохладной температуры.