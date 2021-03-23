Почему весной мы часто чувствуем усталость и как себе помочь? Объясняет эксперт из Эстонии

Начавшаяся весна, по словам провизора-руководителя аптеки Suur-Pärnu Benu Алекандры Савушкиной, заметна по участившимся запросам людей об усталости и низком уровне энергии.

Весенняя усталость — это не болезнь

“В действительности такого диагноза, как весенняя усталость нет, что подтверждается и научными исследованиями”, — говорит Саушкина. Но при этом многие ощущают в начале весны те симптомы, которые принято называть весенней усталостью.

“Низкий уровень энергии, проблемы со сном, трудности с концентрацией, а также изменения аппетита и веса”, — это те симптомы, которые, по словам аптекаря, часто связывают с весенней усталостью. По оценке Александры, основой для этих симптомов можно назвать и сезонную депрессию (Сезонное аффективное расстройство — САР — или SAD seasonal affective disorder) — при этом весеннюю усталость можно считать легкой формой САР, но научных подтверждений этому опять же нет.

Усталость часто объясняется нехваткой витаминов

По словам провизора, причиной весенней усталости может быть нехватка витаминов после длинной весны и недостатка солнечного света. “Зимой в питании эстоноземельцев меньше свежих фруктов и овощей, нежели летом и осенью, когда садовый урожай легко доступен”. Как подтверждает аптекарь, разнообразное питание на протяжении всего года имеет первостепенное значение для предотвращения нехватки витаминов.

Саушкина советует зимой и весной больше употреблять местных овощей и паприку, потому что в них лучше всего сохраняется витамин С. “Но если меню скромное и возникает нехватка витамина С, то стоит обратить внимание на препараты, содержащие этот витамин и употреблять их в качестве пищевой добавки”.

Еще один недостаток, что провоцирует весеннюю усталость — это нехватка в организме солнечного света. “На наших широтах мы советуем с осени до весны компенсировать недостаток витамина D из-за нехватки солнечного света за счет пищевых добавок”, — говорит Саушкина.