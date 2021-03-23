5 мифов и фактов о вреде ботокса
Ботокс — это нейротоксин, который временно приостанавливает передачу сигналов между мышцами и нервными окончаниями. На самом деле его используют не только в косметологии. Он широко применяется в медицине при лечении заболеваний, связанных с нарушениями в мышцах, некоторых параличах, мигренях и т. д. Но большинство утверждений о вреде ботокса касаются косметологических процедур для борьбы с морщинами и следами старения.
1. Ботокс атрофирует мышцы
Многие считают, что ботокс вызывает атрофию мышц и делает лицо “каменным”. Частично это правда, частично — нет.
Регулярное использование ботокса действительно влияет на подвижность и работоспособность мышц. Если не использовать мышцы на ногах на протяжении 20 лет, то в конце концов они уменьшатся и ослабнут. То же самое может произойти с мышцами лица.
“При регулярном использовании [ботокса] на протяжении долгого периода времени без перерывов в конце концов мышца атрофируется из-за недостатка работы”, — говорит дерматологический хирург Патрисия Векслер. Однако это не значит, что у вас атрофируются все мышцы лица.
“Так как ботокс вкалывают в конкретные места на лице, в итоге только эти мышцы атрофируются, остальные остаются в полном порядке”, — добавляет Векслер.
Поэтому нет, лицо от применения ботокса не станет “каменным”: в лице очень много мышц, отвечающих за мимику, и в большинство из них уколы ботокса не делаются. Кроме того, если прекратить инъекции, мышцы снова наберут силу.
Вердикт: полуправда
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2. Ботокс может мигрировать и парализовать другие мышцы
Это действительно так. В 2000-х выходил ряд исследований, подтверждающих, что ботулотоксин может мигрировать из места инъекции и парализовать группы мышц в других частях тела. В 2016 году предположение о возможной миграции подтвердила ещё одна статья.
При этом руководитель исследования Эдвин Чэпмен из Висконсинского университета в Мадисоне отметил, что такие результаты требуют дальнейшего исследования. Ведь изначально препараты с ботоксом попали на рынок как раз потому, что считалось, будто ботулотоксин не может мигрировать в другие части тела.
“Идея была в том, что [ботокс] безопасно использовать, потому что он остаётся там, где был введён, и поэтому можно не беспокоиться о том, что токсин попадёт в центральную нервную систему и приведёт к непредсказуемым последствиям”, — заметил исследователь.
При этом всё ещё считается, что в случае миграции речь идёт о несравнимо больших дозах ботокса, чем те, которые используются в косметологии. А для большинства людей инъекции ботокса безопасны.
Вердикт: большей частью правда
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3. Ботокс может привести к слепоте
Это не так. Действительно, существуют исследования, доказывающие, что из-за некоторых косметических процедур с инъекциями пациент может ослепнуть. Например, в 2012 году в Южной Корее вышла работа, показывающая, что за четыре года (с 2008-го) из-за плохо сделанных инъекций косметических филлеров 12 пациентов частично или полностью ослепли.
Однако нужно понимать, что филлеры и ботокс — это совершенно разные вещи. Филлеры — это инъекционные имплантаты, представляющие собой суспензию, похожую по структуре на гель. Например, в Южной Корее речь шла о суспензиях, содержащих жир и гиалуроновую кислоту. Их вводят для того, чтобы корректировать морщины и складки или восстанавливать утраченные объёмы тканей. Такие вещества в случае неправильной инъекции могут попасть в артерию, связанную с глазом, и именно в этом случае теряется зрение.
Ботулотоксин же, по сути, яд. Он не может закупорить артерию, к тому же вводится в очень маленьких дозах. Действует он в первую очередь на мышцы и нервные окончания, прекращая коммуникацию между ними. Исследований о том, что ботокс может привести к слепоте, нет.
Вердикт: неправда
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4. После инъекций ботоксом заболевание ботулизмом будет смертельно
Есть мнение, что тем, кто делал инъекции ботокса, потом опасно заболеть ботулизмом — мол, иммунная сыворотка, которой лечат это заболевание, не подействует. Но всё не так, а даже наоборот. Сам ботулотоксин вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. Именно этот сильный органический яд, попадая с заражённой пищей в пищеварительную систему, вызывает ботулизм.
Но заболеть ботулизмом от инъекций ботокса тоже нельзя. Потому что в косметологии ботулотоксин сразу (с 1992 года) начал использоваться в очищенном и сильно разбавленном виде — это так называемый разбавленный ботулотоксин типа А.
При этом некоторые косметологи отмечают, что эффект может быть обратный: если вы болели ботулизмом, на вас не подействуют инъекции ботокса. То же самое происходит, если у вас выработались антитела (такое бывает примерно в 1% случае).
Вердикт: неправда
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5. Ботокс приводит к тромбам
Есть мнение, что ботокс может приводить к тромбам. Иногда такие выводы приписывают тому самому исследованию Висконсинского университета 2016 года. Хотя в нём речь идёт лишь о теоретической возможности изменения консистенции ботокса при контакте с органическим веществом: только в случае, если токсин приобретёт жидкую форму, он в теории может закупоривать кровеносные сосуды.
Сейчас нет никаких исследований, подтверждающих реальную возможность образования тромбов из-за инъекций ботокса. При этом надо понимать, что сам ботулотоксин используется в косметологии лишь около 30 лет и его долгосрочные эффекты на организм исследовать ещё просто не было возможности.
Кроме того, после инъекций ботоксом возможны разные побочные эффекты, а при неправильном вводе препарата можно сильно травмировать лицо. Поэтому процедуру стоит проводить под контролем профессионального врача-косметолога.