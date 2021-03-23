5 мифов и фактов о вреде ботокса

Ботокс — это нейротоксин, который временно приостанавливает передачу сигналов между мышцами и нервными окончаниями. На самом деле его используют не только в косметологии. Он широко применяется в медицине при лечении заболеваний, связанных с нарушениями в мышцах, некоторых параличах, мигренях и т. д. Но большинство утверждений о вреде ботокса касаются косметологических процедур для борьбы с морщинами и следами старения.

1. Ботокс атрофирует мышцы

Ботокс атрофирует мышцы лица, и оно теряет выразительность.

Многие считают, что ботокс вызывает атрофию мышц и делает лицо “каменным”. Частично это правда, частично — нет.

Регулярное использование ботокса действительно влияет на подвижность и работоспособность мышц. Если не использовать мышцы на ногах на протяжении 20 лет, то в конце концов они уменьшатся и ослабнут. То же самое может произойти с мышцами лица.

“При регулярном использовании [ботокса] на протяжении долгого периода времени без перерывов в конце концов мышца атрофируется из-за недостатка работы”, — говорит дерматологический хирург Патрисия Векслер. Однако это не значит, что у вас атрофируются все мышцы лица.

“Так как ботокс вкалывают в конкретные места на лице, в итоге только эти мышцы атрофируются, остальные остаются в полном порядке”, — добавляет Векслер.

Поэтому нет, лицо от применения ботокса не станет “каменным”: в лице очень много мышц, отвечающих за мимику, и в большинство из них уколы ботокса не делаются. Кроме того, если прекратить инъекции, мышцы снова наберут силу.

Вердикт: полуправда



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2. Ботокс может мигрировать и парализовать другие мышцы

Ботокс мигрирует в соседние зоны, вызывая паралич мышц, для которых он не был предназначен. Плачевным результатом становится опущение века и закрывшийся глаз или деформация мышц рта. Иногда препарат накапливается в соседних зонах, провоцируя передозировку и приводя к отёку всего лица.



Это действительно так. В 2000-х выходил ряд исследований, подтверждающих, что ботулотоксин может мигрировать из места инъекции и парализовать группы мышц в других частях тела. В 2016 году предположение о возможной миграции подтвердила ещё одна статья.