ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Я влюблена в коллегу, который на 15 лет младше меня. Стоит ли мне на что-то надеяться или лучше его забыть?"

“Мне 44 года, я уже долгое время одна и, более того, у меня никогда не было ощущения, что я хочу с кем-то состариться. По этой причине я упустила время, когда было можно родить детей, что меня очень огорчает. В последние месяцы мы работали в офисе в сокращенном составе, благодаря чему я лучше узнала одного из коллег. Настолько хорошо, что влюбилась в него по уши! Он отлично выглядит, наши взгляды, кажется, во многом совпадают и в его присутствии я смеюсь, как юная девчонка! Мы много флиртовали и шутили на тему того, что оба одиноки и поэтому должны держаться вместе, но я не понимаю, для него это просто пустые шутки или я ему тоже интересна.

15 лет — довольно большая разница в возрасте, но если мужчина старше женщины на 15 лет, то этому не придается такого значения. Я знаю, что любовь не зависит от возраста, но у меня все еще есть глупый комплекс по этому поводу. Возможно, мы отлично ладим, но что, если он хочет иметь детей, которых я больше не могу ему дать? Я чувствую, что старею, и, с большой вероятностью, те, кто помоложе, могут больше ему предложить в плане внешности. В любом случае, я сбита с толку и не могу выбросить его из головы. Я долго тосковала о ком-то, кто будет рядом со мной, и мне кажется, что это мог быть он. Но как преодолеть комплексы и понять, чувствует ли он то же самое?”