Почему вода из-под крана в Эстонии полезнее бутилированной? 10 фактов о воде, которых вы могли не знать
1. Тело человека на 60% состоит из воды
Согласно научным исследованиям, больше всего воды содержится в легких человека — 83%. В мускулах и почках содержание воды составляет 79%. Сердце и мозг человека состоят из воды на 73%, кожа на 64%, и даже в костях содержание воды составляет 31%. Тело взрослого человека состоит из воды на 60%, а тело младенца — и вовсе на 75%.
2. В день нужно пить 6-8 стаканов воды
Вода придает хорошее самочувствие и является для человека жизненно важной. Несмотря на то, что среди ученых нет единого мнения относительно того, сколько воды ежедневно требуется человеку, широко распространено мнение, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия ежедневно следует пить 6-8 стаканов воды, что соответствует объему 1,5-2 литров. Потребность в воде зависит от возраста и пола, а также от того, где человек живет. В жарком климате и в случае высокой физической активности потребность в воде повышается.
3. Мальчикам требуется больше воды, чем девочкам
По словам ученых, взрослому мужчине ежедневно требуется 3-4 литра, взрослой женщине 2-3 литра воды, а у детей и молодежи потребность в воде немного ниже. По оценке Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), девочки в возрасте 9-13 лет должны пить 1,3-1,5 литра, а мальчики того же возраста — 1,5-1,7 литра воды в день. Так как часть необходимой воды мы получаем из пищи — например, огурец и арбуз состоят из воды на 90% — то пить 6-8 стаканов чистой воды в день вполне достаточно. Многие фрукты также являются хорошими источниками воды, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть их ежедневно.
4. Достаточное питье воды чрезвычайно важно для здоровья, так как:
- вода является жизненно важным пищевым веществом для развития и воспроизводства клеток;
- посредством потения вода регулирует температуру тела;
- необходимые для тела углеводы и белки попадают в кровообращение с помощью воды;
- вода доставляет кислород по всему телу;
- вода помогает телу освободиться от остаточных веществ;
- с помощью воды образуется слюна, являющаяся важной частью пищеварительного процесса;
- вода защищает мозг и позвоночник от травм и повреждений;
- вода увлажняет суставы и слизистую;
- вода оказывает положительное воздействие на мышцы и пищеварение;
- вода помогает бороться с усталостью и достигать хорошего самочувствия.
5. Вода делает кожу и волосы более красивыми
Помимо стимулирования хорошего здоровья, вода положительно влияет и на красоту. Достаточное количество воды способствует более равномерному тону кожи и помогает предотвратить преждевременное старение. Вода помогает поддерживать сбалансированный уровень pH и предотвращать раздражения и чувствительность кожи. Вода необходима клеткам всего тела, включая клетки кожи, которые используют воду для достижения достаточного уровня влажности и для вывода токсинов, а также клетки волос. Таким образом, ежедневное питье воды обеспечивает гладкость и равномерность оттенка кожи, а также здоровые волосы.
6. Не существует более полезного для здоровья напитка, чем вода
Для повседневного утоления жажды обычная вода подходит лучше всего. К сладким прохладительным напиткам следует относиться как к десерту, который потребляют лишь изредка. Кроме того, ежедневное питье воды не стоит заменять минеральной водой, так как излишнее содержание солей и минеральных веществ может быть слишком обременительным для организма. В то же время, воду из-под крана можно пить каждый день, утоляя жажду и способствуя более крепкому здоровью, красивой внешности и лучшему самочувствию. Воды нужно пить больше, чем всех остальных напитков, включая чай, кофе, соки и лимонады.
7. Наша вода из-под крана чистая и качественная
В большинстве городов Европы качественная вода из-под крана очень легко доступна. В Эстонии вода из-под крана также чистая, свежая и обладающая хорошим вкусом. Исследование, проведенное среди потребителей Tallinna Vesi, показало, что уровень доверия населения в отношении воды из-под крана очень высокий — 91% конечных потребителей сказали, что доверяют воде из-под крана, и большинство опрошенных пьют ее с большим удовольствием.
8. Вода из-под крана более свежая и полезная, чем бутилированная вода
Вода, продающаяся в пластиковой бутылке, может содержать вредный для организма микропластик. Кроме того, из материала пластиковой бутылки в воду могут выделяться и другие вредные вещества, например, фталаты, бисфенол А и сурьма. Почти 25% всей продаваемой в магазинах бутилированной воды является обыкновенной водой из-под крана, которую и так можно просто налить в бутылку, предназначенную для многократного использования, сделав это практически бесплатно. К сожалению, далеко не всегда можно гарантировать соответствие продаваемой бутилированной воды всем требованиям, действующим в отношении питьевой воды. Чрезмерно обработанная бутилированная вода не содержит полезных для организма минералов. Кроме того, со временем качество стоящей в бутылке воды может ухудшаться.
9. Употребляя воду из-под крана, вы бережете окружающую среду
Если вы регулярно пьете воду из-под крана из бутылки для многоразового использования, вы способствуете уменьшению образования мусора и проблем с пластиком. Многократное использование бутылки не приводит к использованию столь же больших производственных ресурсов и образованию пластикового мусора, который может попасть в окружающую среду. Ваш осознанный выбор позволит избежать возникновения экологического следа вследствие производства и упаковки бутилированной воды, а также связанной с ней логистики, производства тары и утилизации мусора.
10. Вода из-под крана экономит деньги
Если каждый день вы будете отказываться от покупки одной бутылки воды или прохладительного напитка емкостью 0,5 л, и вместо этого выпьете воду из-под крана, то будете еженедельно экономить примерно 5 евро. Таким образом, за месяц сумма экономии составит 20 евро, а за год — более 300 евро.
Выбирая воду из-под крана, вы делаете полезное дело как для своего тела, так и для окружающей среды и собственного кошелька. Самым простым способом употребления воды из-под крана является использование собственной бутылки для воды — наполняйте ее исходя из потребности и берите с собой куда угодно.