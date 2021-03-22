Почему вода из-под крана в Эстонии полезнее бутилированной? 10 фактов о воде, которых вы могли не знать

По словам ученых, взрослому мужчине ежедневно требуется 3-4 литра, взрослой женщине 2-3 литра воды, а у детей и молодежи потребность в воде немного ниже. По оценке Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), девочки в возрасте 9-13 лет должны пить 1,3-1,5 литра, а мальчики того же возраста — 1,5-1,7 литра воды в день. Так как часть необходимой воды мы получаем из пищи — например, огурец и арбуз состоят из воды на 90% — то пить 6-8 стаканов чистой воды в день вполне достаточно. Многие фрукты также являются хорошими источниками воды, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть их ежедневно. 4. Достаточное питье воды чрезвычайно важно для здоровья, так как:

Вода придает хорошее самочувствие и является для человека жизненно важной. Несмотря на то, что среди ученых нет единого мнения относительно того, сколько воды ежедневно требуется человеку, широко распространено мнение, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия ежедневно следует пить 6-8 стаканов воды, что соответствует объему 1,5-2 литров. Потребность в воде зависит от возраста и пола, а также от того, где человек живет. В жарком климате и в случае высокой физической активности потребность в воде повышается. 3. Мальчикам требуется больше воды, чем девочкам

Согласно научным исследованиям, больше всего воды содержится в легких человека — 83%. В мускулах и почках содержание воды составляет 79%. Сердце и мозг человека состоят из воды на 73%, кожа на 64%, и даже в костях содержание воды составляет 31%. Тело взрослого человека состоит из воды на 60%, а тело младенца — и вовсе на 75%. 2. В день нужно пить 6-8 стаканов воды



5. Вода делает кожу и волосы более красивыми

Помимо стимулирования хорошего здоровья, вода положительно влияет и на красоту. Достаточное количество воды способствует более равномерному тону кожи и помогает предотвратить преждевременное старение. Вода помогает поддерживать сбалансированный уровень pH и предотвращать раздражения и чувствительность кожи. Вода необходима клеткам всего тела, включая клетки кожи, которые используют воду для достижения достаточного уровня влажности и для вывода токсинов, а также клетки волос. Таким образом, ежедневное питье воды обеспечивает гладкость и равномерность оттенка кожи, а также здоровые волосы.

6. Не существует более полезного для здоровья напитка, чем вода

Для повседневного утоления жажды обычная вода подходит лучше всего. К сладким прохладительным напиткам следует относиться как к десерту, который потребляют лишь изредка. Кроме того, ежедневное питье воды не стоит заменять минеральной водой, так как излишнее содержание солей и минеральных веществ может быть слишком обременительным для организма. В то же время, воду из-под крана можно пить каждый день, утоляя жажду и способствуя более крепкому здоровью, красивой внешности и лучшему самочувствию. Воды нужно пить больше, чем всех остальных напитков, включая чай, кофе, соки и лимонады.

7. Наша вода из-под крана чистая и качественная

В большинстве городов Европы качественная вода из-под крана очень легко доступна. В Эстонии вода из-под крана также чистая, свежая и обладающая хорошим вкусом. Исследование, проведенное среди потребителей Tallinna Vesi, показало, что уровень доверия населения в отношении воды из-под крана очень высокий — 91% конечных потребителей сказали, что доверяют воде из-под крана, и большинство опрошенных пьют ее с большим удовольствием.

8. Вода из-под крана более свежая и полезная, чем бутилированная вода