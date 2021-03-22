"Все проклинают коронавирус, а для меня этот год стал лучшим в жизни”. История приемной матери-одиночки из Таллинна

Сначала Оливер оставался у меня на выходные, а в феврале 2020 года переехал ко мне совсем. Он бы переехал и раньше, если бы сразу получил место в детском саду в Таллинне.

В 2019 году мне позвонил пярнуский специалист по защите детей и сказал, что попечительскую семью ждет некий “мальчик с рожками”. Им и оказался шестилетний Оливер. Он жил со своим отцом, у которого были сложности в вопросах выполнения родительских обязанностей, и мальчик часто оказывался в приюте.

Сначала я просто погуглила и нашла сайт www.omapere.ee, а также пообщалась с работниками Департамента социального страхования. Затем я прошла подготовительные курсы PRIDE и на Рождество 2018 года подала заявление о желании стать попечителем, т.е. приемным родителем.

В последнее время эта тема, что называется, на слуху. Кроме того, у меня есть подруга, которая является работником по защите детей, да и среди знакомых немало тех, кто усыновил детей, рожденных от других родителей. Я никогда не думала, что сама захочу усыновить ребенка. Не думаю, что юридический документ что-то меняет в отношениях с ребенком.

Став матерью Оливера, воздушных замков я не строила. Сразу поняла, что предстоит тяжелая работа. Нельзя становиться приемным родителем только потому, что ты хочешь завести ребенка или совершить благое дело. Это должно быть взвешенное решение обеспечить дом ребенку, который не может воспитываться в родной семье.

По роду своей работы я довольно часто сталкивалась с детьми, испытавшим не надлежащее обращение, и это отражало то, как обходятся с ними родители, как они относятся к ним. Такое пренебрежительное, неуважительное отношение меня раздражало. Мне хотелось что-то сделать, но я не могла.

У меня никогда не было навязчивой идеи, что я хочу ребенка. Я свободная женщина, у меня много хобби, и я представить даже не могла, что в моей жизни появится малыш, на которого придется тратить все мое время. А вот приемным родителем я стала как-то совершенно естественно.

Никакого момента признания сразу не было, но мне понравилось, что он веселый, добрый ребенок. С животными хорошо ладил. А у меня, кстати, две собаки и кошка.

Как Оливер осваивался у вас в доме? Удивил ли он вас чем-нибудь?

Работая юристом, я сталкивалась с разными семьями и детьми, так что удивить меня нелегко. Но в случае с Оливером меня все же поразили чистота и гигиена, точнее, полное отсутствие и того, и другого. Весь дошкольный период, когда другие дети учат буквы, мы учились чистить зубы. “А когда я у папы жил, у меня и зубной щетки не было”, — объяснял Оливер, которому понадобилось время, чтобы усвоить вещи, казавшиеся мне совершенно естественными. Например, то, что спортивные штаны и кроссовки — это не единственное, что можно надеть. Все это было понятно, ведь его предыдущая жизнь была эклектичной: в отцовском доме правил не было вовсе, а в приюте ему приходилось иметь дело с разными воспитателями, и у каждого были свои правила. Чтобы приспособиться к обычной жизни, мальчику потребовалось время, и я сначала была “плохой”, потому что требовала соблюдать правила, а отец — “хорошим”, потому что будто бы разрешал все. К счастью, в поведении Оливера быстро произошли изменения.

Хорошо помню наш первый совместный поход в магазин. Мы купили бананы, перец и огурцы, и Оливера поразило, что я беру несколько товаров одной группы. Он удивленно спросил, хватит ли у меня денег заплатить за все это. До того времени он питался только сосисками, пельменями и рыбными палочками — к другой еде не привык. Сначала из фруктов он признавал только бананы, потом настал черед яблок, а еще позже пришел “грушевый период”. Он мог за один вечер умять шесть груш — просто удовлетворял свой аппетит. Также совершенно новым блюдом для него оказался и картофельный салат — его он прежде никогда не ел!