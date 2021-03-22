Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Овен. Овнам стоит опасаться ссор и конфликтов из-за негативного перехода Венеры в их Знак. Женщины и мужчины этого знака будут находиться примерно в равных условиях. Большая удача в личной жизни ожидает Овнов, которые живут или встречаются с другими Овнами. Если есть лишние деньги, то нужно экономить время. Если есть лишнее время, астрологи советуют поберечь свои деньги. Представителям этого Знака Зодиака не стоит давать никому пустых обещаний.

Телец. Тельцам удастся изменить свою судьбу. Звезды на их стороне, поэтому в их жизни начинается светлая полоса. Не нужно отключать рационализм и осторожность, особенно в делах, касающихся работы и денег. Тельцы смогут вынести важные уроки из прошлых ошибок. Настало время разобраться с главными причинами того, почему их жизнь сложилась так, а не иначе. Что касается денег, то в этой сфере астрологи советуют смотреть в оба. Не стоит носить с собой крупные суммы наличных, влезать в долги и оформлять кредиты.

Близнецы. Самые сложные дни для Близнецов — 22 и 23 марта. В понедельник может случиться много трудных жизненных ситуаций, но удача поможет избежать проблем или решить их максимально оперативно. Астрологи советуют полагаться на факты, а не на домыслы, доводить дела до конца. В любовной сфере Близнецов ожидают огромные успехи. В особенности это относится к тем, кто уже состоит в отношениях. Близнецам удастся вывести любовь на новый уровень. Свободным представителям знака лучше не переоценивать себя.

Рак. У многих Раков будет очень развита эмпатия, что может оказаться опасным. Не нужно обращать внимание на тех, кто провоцирует появление негативных эмоций. Так могут действовать манипуляторы и энергетические вампиры. Они будут умело расставлять свои сети, так что Ракам придется смотреть в оба. Что касается одиноких представителей Знака, то на их любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Всем, кто в отношениях, стоит подарить любимому человеку ласку, любовь, тепло и доброту.