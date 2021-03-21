В честь кого назвала своих новых корги Елизавета II?

Как сообщается, королева назвала щенков Фергюс и Мик.

Собеседник издания рассказал, что щенку Фергюсу породы дорги (смесь корги и таксы) дали кличку в честь дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в возрасте 26 лет в битве при Лоосе, которая произошла во время Первой мировой войны. Второй корги получил кличку в честь одноименного озера в Шотландии, рядом с которым Елизавета II любит прогуливаться и устраивать семейные пикники.

В марте стало известно, что у британской королевы Елизаветы II появились два щенка корги. Как пишет РБК со ссылкой на The Sun, щенков королеве преподнесли в подарок в период, когда она осталась одна в замке после госпитализации своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа. “Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице”, - рассказывал собеседник издания.

Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в Виндзорском замке в 2018 году в возрасте 14 лет. Пес страдал онкологическим заболеванием, и королева приняла решение усыпить питомца, чтобы он не мучился от боли. Как сообщают СМИ, королева была “убита горем”.

Всего у Елизаветы II было более 30 собак этой пастушьей породы. Ее последний питомец принадлежал к 14-му поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую королева получила от родителей в качестве подарка на 18-летие в 1944 году.

Фергюс и Мик, в отличие от прежних питомцев, не являются прямыми потомками Сьюзен.