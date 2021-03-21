Facebook работает над “детской” версией Instagram

“Всё чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. Прямо сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей и которые смогут контролировать их родители”, — сказал The Guardian представитель компании.