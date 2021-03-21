21.03.2021, 16:07
Facebook работает над “детской” версией Instagram
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“Всё чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. Прямо сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей и которые смогут контролировать их родители”, — сказал The Guardian представитель компании.
Facebook также объявил, что планирует обновить свои правила безопасности - в частности, в Instagram нельзя будет отправлять несовершеннолетним пользователям сообщения, если адресант не подписан на автора. Подросткам при регистрации соцсеть будет предлагать делать свои профили закрытыми.
Источник: Wonderzine