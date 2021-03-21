Я – мама
21.03.2021, 16:07

Facebook работает над “детской” версией Instagram

 
Photo by Omkar Patyane from Pexels
Компания Facebook рассматривает возможность создания специальной «детской» версии Instagram для пользователей младше тринадцати лет, сообщает The Guardian. Нововведение позволит детям пользоваться социальной сетью безопасно, под присмотром родителей: сейчас такого функционала у приложения нет.

“Всё чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. Прямо сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей и которые смогут контролировать их родители”, — сказал The Guardian представитель компании.

Facebook также объявил, что планирует обновить свои правила безопасности - в частности, в Instagram нельзя будет отправлять несовершеннолетним пользователям сообщения, если адресант не подписан на автора. Подросткам при регистрации соцсеть будет предлагать делать свои профили закрытыми.

Источник: Wonderzine

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