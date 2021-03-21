Ушла из жизни модель и дизайнер украшений Tiffany & Co. Эльза Перетти
“Эльза, искусный творец, ответственна за революцию в мире ювелирного дизайна. Ее коллекции органических, чувственных форм вдохновляли поколения, — говорится в официальном заявлении Tiffany & Co. — Отношения Эльзы со стилем и миром природы были глубоко личными и ярко отражались в ее творениях. За последние почти 50 лет Эльза создала одни из самых инновационных ювелирных изделий и предметов дизайна в мире. Эльза исследовала природу с проницательностью ученого и видением скульптора”.
Эльза Перетти сотрудничала с домом Tiffany & Co. с 1972 года. За это время она успела создать много знаковых украшений, которые сегодня определяют ДНК бренда. Самое узнаваемое из них — известный браслет “Bone cuff”.
Как пишет Vogue, Эльзу называли самой успешной женщиной в ювелирном деле. На протяжении нескольких десятилетий она создавала дизайны для украшений Tiffany & Co.: в 1974-м ее пригласили разработать серебряную линию, а через пять она заняла пост ведущего дизайнера. Ее лаконичные дизайны из серебра быстро полюбились клиентам бренда - продажи украшений Эльзы несколько лет составляли около десяти процентов от доходов всего ювелирного Дома. Первая коллекция авторства Перетти была раскуплена в день представления публике, а стерлинговое серебро в одночасье приобрело статус роскоши.
Украшения Эльзы из серебра привлекли в Tiffany тех, кто не мог себе позволить золото, но мечтал получить подарок в заветной голубой коробочке. Следом за молодым поколением серебро полюбили и звезды, а за сейчас творения Эльзы — в составе постоянных экспозиций Британского музея в Лондоне, Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Музея изящных искусств в Бостоне и Музея изящных искусств в Хьюстоне.
Модель также была борцом за права человека, социального обеспечения малоимущих, занималась улучшением окружающей среды, а также сохранением искусства и культуры.
Компанию она покинула по собственному желанию в мае 2012-го в возрасте 72 лет. “Tiffany & Co. сделал выгодное предложение госпоже Перетти на сумму, в которую ювелирный бренд оценивает интеллектуальную собственность дизайнера”, - заявила тогда компания. Бренд выкупил права и даже несколько раз переиздавал легендарные коллекции Эльзы. Последние несколько лет она жила в доме в Испании, занималась благотворительностью и продолжала создавать украшения из всего, что есть под рукой.