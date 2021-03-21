Младенческая смертность в Эстонии — в 2 раза ниже, чем в остальной Европе. За 30 лет она снизилась в 9 раз

Трудно сказать, что именно привело к такому положительному результату, говорится в блоге Департамента статистики. Возможно, это просто совпадение, но скорее, такой показатель — результат работы медицинских учреждений и хорошей профилактической работы. Развитие общества в целом и улучшение состояния здоровья, безусловно, должны были сыграть свою роль. Да, существует определенное недовольство нашей системой здравоохранения, но крайне низкая детская смертность — это показатель, которым мы можем гордиться. Если в 1992 году в Эстонии умерло 15,7 новорожденных на тысячу живорождений, то сегодня мы являемся образцом для подражания для большинства стран мира.

Смертность в возрасте до одного года на тысячу живорождений, 1992-2019 годы

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, младенческая смертность на тысячу живорождений самая высокая в Индии и Южной Африке (почти 30), а самая низкая — в Эстонии и Исландии. Средний уровень младенческой смертности в странах-членах Европейского Союза в 2019 году составил 3,4, что более чем в два раза выше, чем в Эстонии.

В целом, за последние 30 лет средний уровень младенческой смертности в Европейском союзе снизился в 3,3 раза. Странами с самой низкой младенческой смертностью в Европе в 1989 г. были Швеция (5,8), Финляндия (6,1) и Нидерланды (6,8). В то время Эстония с показателем 14,8 занимала четвертое место после Румынии (26,9), Польши (19,3) и Венгрии (15,7) в рейтинге стран с высокой младенческой смертностью.

Это означает, что за 30 лет мы претерпели уникальные изменения в европейском масштабе — младенческая смертность снизилась в 9,3 раза, а наша страна поднялась в рейтинге стран с 22-го места на первое.

Основные причины младенческой смертности в Эстонии, 1989–1991 и 2017–2019 гг.