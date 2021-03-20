День весеннего равноденствия в 2021 году: что можно делать и что нельзя
В 2021 году весеннее равноденствие пройдет 20 марта, и эти сутки будут наполнены позитивной энергетикой. Несмотря на то, что прогнозы благоприятны, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к происходящим событиям и не игнорировать внутренний голос. Подсказки астрологов помогут провести субботу на позитивной волне и дадут рекомендации о том, что можно и нельзя делать в этот день.
Что можно делать 20 марта
Привлекать удачу. Начало нового астрономического года - время, когда важно оставить за спиной беды и настроиться на удачу. В день равноденствия принято привлекать в жизнь успех, настраиваясь на новые победы и достижения.
Освобождаться от вредных привычек. От любой привычки, мешающей счастливой жизни, а также внутренних блоков сознания можно избавиться, и весеннее равноденствие прекрасно подходит для воплощения в жизнь этой задачи.
Привлекать любовь. Весна - время, когда пробуждается не только природа, но и сердца. В день равноденствия каждый сможет привлечь в жизнь любовь и наладить семейные отношения, позабыв о конфликтах.
Загадывать желания. Энергетика пространства благоволит к исполнению заветной мечты, поэтому в день весеннего равноденствия можно сделать карту желаний, чтобы мечты воплотились в жизнь.
Можно браться за новые дела. Число 7 и энергия Солнца помогут вам преуспеть в любой сфере. Самое главное - не сдаваться.
Можно ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми. Считается, что отношения, начатые в этот день, будут крайне удачно сказываться на дальнейшем развитии обоих партнеров. Эти отношения с высокой вероятностью перейдут на следующий уровень в ближайшее время.
Можно заключать важные финансовые соглашения, вкладывать средства в новый или уже существующий бизнес. Также можно заниматься поисками новой работы, новых увлечений.
Можно проводить время с близкими. Это день, когда особым позитивом обладает коллективная энергетика. Нужно встречаться с родственниками, проводить время с детьми, дарить друг другу подарки.
Также полезно будет сделать генеральную уборку. Если у вас не будет желания или возможности, то можно ограничиться поверхностным наведением порядка. Главное, чтобы дома было приятно находиться.
Что нельзя делать в весеннее равноденствие
Потакать дурным эмоциям. Известно, что как встретишь год, так и его проведешь, поэтому астрологи рекомендуют начать новый жизненный цикл с позитива, оставив в прошлом все то, что причиняло боль и вело к неприятностям.
Провоцировать конфликты. В день равноденствия агрессия и злость станут источником бед и проблем на долгое время, поэтому так важно отказываться от любых негативных порывов и обходить стороной агрессивно настроенных людей.
Желать зла. Любое проявление негатива в день весеннего равноденствия вернется к тому, кто не сдержан в эмоциях. В этот день нельзя желать никому ничего дурного ни на словах, ни в мыслях. Серьезные неудачи ждут тех, кто замыслит проведение черных ритуалов.
День весеннего равноденствия - светлый праздник, который в прежние времена встречали с первыми лучами Солнца, разжигая костры, чтобы помочь весне прогнать зимнюю стужу, и заговаривая поля, чтобы получить богатый урожай.