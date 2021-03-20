День весеннего равноденствия 20 марта 2021 года: что можно делать и что нельзя

В 2021 году весеннее равноденствие пройдет 20 марта, и эти сутки будут наполнены позитивной энергетикой. Несмотря на то, что прогнозы благоприятны, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к происходящим событиям и не игнорировать внутренний голос. Подсказки астрологов помогут провести субботу на позитивной волне и дадут рекомендации о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Что можно делать 20 марта

Привлекать удачу. Начало нового астрономического года - время, когда важно оставить за спиной беды и настроиться на удачу. В день равноденствия принято привлекать в жизнь успех, настраиваясь на новые победы и достижения.

Освобождаться от вредных привычек. От любой привычки, мешающей счастливой жизни, а также внутренних блоков сознания можно избавиться, и весеннее равноденствие прекрасно подходит для воплощения в жизнь этой задачи.

Привлекать любовь. Весна - время, когда пробуждается не только природа, но и сердца. В день равноденствия каждый сможет привлечь в жизнь любовь и наладить семейные отношения, позабыв о конфликтах.

Загадывать желания. Энергетика пространства благоволит к исполнению заветной мечты, поэтому в день весеннего равноденствия можно сделать карту желаний, чтобы мечты воплотились в жизнь.

Можно браться за новые дела. Число 7 и энергия Солнца помогут вам преуспеть в любой сфере. Самое главное - не сдаваться.

Можно ходить на свидания, знакомиться с новыми людьми. Считается, что отношения, начатые в этот день, будут крайне удачно сказываться на дальнейшем развитии обоих партнеров. Эти отношения с высокой вероятностью перейдут на следующий уровень в ближайшее время.

Можно заключать важные финансовые соглашения, вкладывать средства в новый или уже существующий бизнес. Также можно заниматься поисками новой работы, новых увлечений.

Можно проводить время с близкими. Это день, когда особым позитивом обладает коллективная энергетика. Нужно встречаться с родственниками, проводить время с детьми, дарить друг другу подарки.