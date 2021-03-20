90% опасных отравлений у жителей Эстонии происходит дома. Как можно их предотвратить?

“Все случаи отравлений можно предотвратить, если хорошо продумать домашние системы хранения опасных веществ и обращение с ними. Например, в прошлом году очень часто встречались случаи путаницы с флаконами объемом 10 мл, что приводило к отравлению. Такие случаи на самом деле легко предотвратить — флаконы с витамином D, другие лекарства во флаконах, эфирные масла — всех их нужно хранить в как можно более удаленных друг от друга местах. Таким образом с большей вероятностью даже в случае усталости или большой спешки в руки человека попадет правильный флакон”, — советует Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлений

Одним из эффективных ключей к успешному предотвращению отравлений является формирование правильных привычек обращения с опасными веществами, которые сами по себе уже предотвращают риски. “Принимая лекарства, обязательно трижды проверьте — правильное ли лекарство в упаковке, правильное ли количество будет принято и вернули ли вы лекарство обратно в правильное место”, — рекомендует Маре Одер, данному методу также следуют в своей ежедневной практике медицинские работники.

Осторожность важно соблюдать и посещая природу. В прошлом году выросло число людей, посещавших лес для собирания грибов, и, как следствие этого, выросло количество случаев отравлений грибами. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году на инфолинию по вопросам отравлений 16662 поступило в 2,5 раза больше звонков, связанных с отравлениями грибами. Во избежание случаев отравления грибами стоит оставить в лесу все те грибы, в которых вы не совсем уверены.

Если несчастный случай с отравлением все же произошел или возникло подозрение на него, нужно немедленно позвонить на инфотелефон по вопросам отравлений 16662 для получения дальнейших инструкций. Звонок на телефонную линию является анонимным и осуществляется по цене местного звонка оператора.