Тапочки-"батоны" и лапша "от кутюр": известный эстонский рэпер Томми Кэш представил коллаборацию с брендом Maison Margiela

В рамках коллаборации представлены свитер за 100 евро, футболка за 55 евро, лапша быстрого приготовления за 12 евро и домашние тапочки в форме батонов зв 95 евро. Рассмотреть поближе и приобрести товары можно здесь.

К выходу коллаборации Томми Кэш также записал новый трек “Mute”. Послушать его можно здесь.

Вскоре фотографии, знакомящие с коллекцией Томми Кэша & Maison Margiela, можно будет увидеть, прогуливаясь по Viru Keskus или мимо него. По внутреннему радио торгового центра можно будет послушать также творчество музыканта.