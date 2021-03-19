Неделя профилактики отравлений: трижды проверьте упаковку, прежде чем принять лекарство!
На инфолинию по вопросам отравлений часто обращаются в связи с введением неправильного количества жидких лекарств. “Единственный подходящий инструмент для измерения количества жидкого лекарства — это прилагаемая к упаковке мерная ложка. Заменять ее домашней чайной или столовой ложкой неразумно, так как отмеряемое количество лекарства должно быть очень точным. Также лекарство не следует принимать непосредственно из флакона, так как это не позволит определить точное количество данного лекарства и его превышение очень опасно. Употребление лекарства непосредственно из капельного колпачка флакона также может привести к неправильной дозировке, поэтому лекарство нужно сначала капнуть на ложку и только потом принимать”, — пояснила Маре Одер.
Во избежание отравлений трижды проверьте упаковку, прежде чем принять лекарство:
1. Открыв упаковку, сначала проверь, правильное ли в нем лекарство.
2. Проверьте, какое именно количество лекарства вам нужно взять, прежде чем принять это лекарство. Обратите особое внимание на единицу измерения: нельзя путать миллилитры и миллиграммы.
3. Сразу после использования убедитесь, что лекарство было возвращено в правильную упаковку и помещено в место, недоступное для детей.
Если случился несчастный случай или вы подозреваете, что произошло отравление, обратитесь в справочную службу по телефону 16662. “Вы также можете позвонить на инфолинию по вопросам отравления и в случае, если вы не уверены, произошло ли отравление или нет — например, если в руки ребенка попало какое-либо лекарство или ему было дано слишком много лекарства. Специалисты телефонной инфолинии по вопросам отравлений помогут в таких ситуациях принять правильное решение”, — объяснила Маре Одер.
Для оказания первой помощи при отравлении в каждом доме должно быть не менее 50 граммов активированного угля. Однако активированный уголь не следует принимать самостоятельно, так как он также является лекарством и имеет свои побочные эффекты. Вопрос о необходимости приема активированного угля будет решен экспертом из Информационного центра по вопросам отравлений, когда вы позвоните по инфотелефону 16662.
На инфолинию в 2020 году было совершено 798 звонка, 2019 году — 689 звонка, и в 2018 году — 559 звонка. Всего в 2020 году произошло 287 случаев отравлений, связанных с витаминами или продуктами природного происхождения, 2019 году — 236 случаев, и в 2018 году — 185 случаев. В 2020 году произошло 228 отравлений лекарствами у детей до 3 лет, по поводу которых была проведены консультации по инфолинии, часто случались и такие ситуации, когда ребенка приходилось госпитализировать.
Миссия Информационного центра по отравлениям заключается в снижении заболеваемости и смертности от отравлений, снижении количества случаев нанесения вреда здоровью, а также в обеспечении доступности информации об отравлениях. Информационный центр по отравлениям при Департаменте Здоровья присоединился к движению активных проектов „Aga mina” (“А я”), деятельность которого способствует формированию более здорового и безопасного будущего. Неделя профилактики отравлений проводится ежегодно в течение третьей недели марта. Цель инфонедели профилактики отравлений — повышение осведомленности людей об отравлениях, снижение количества отравлений и развитие профилактической деятельности.