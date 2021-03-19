Неделя профилактики отравлений: трижды проверьте упаковку, прежде чем принять лекарство!

На инфолинию по вопросам отравлений часто обращаются в связи с введением неправильного количества жидких лекарств. “Единственный подходящий инструмент для измерения количества жидкого лекарства — это прилагаемая к упаковке мерная ложка. Заменять ее домашней чайной или столовой ложкой неразумно, так как отмеряемое количество лекарства должно быть очень точным. Также лекарство не следует принимать непосредственно из флакона, так как это не позволит определить точное количество данного лекарства и его превышение очень опасно. Употребление лекарства непосредственно из капельного колпачка флакона также может привести к неправильной дозировке, поэтому лекарство нужно сначала капнуть на ложку и только потом принимать”, — пояснила Маре Одер.

Во избежание отравлений трижды проверьте упаковку, прежде чем принять лекарство:

1. Открыв упаковку, сначала проверь, правильное ли в нем лекарство.

2. Проверьте, какое именно количество лекарства вам нужно взять, прежде чем принять это лекарство. Обратите особое внимание на единицу измерения: нельзя путать миллилитры и миллиграммы.

3. Сразу после использования убедитесь, что лекарство было возвращено в правильную упаковку и помещено в место, недоступное для детей.

Если случился несчастный случай или вы подозреваете, что произошло отравление, обратитесь в справочную службу по телефону 16662. “Вы также можете позвонить на инфолинию по вопросам отравления и в случае, если вы не уверены, произошло ли отравление или нет — например, если в руки ребенка попало какое-либо лекарство или ему было дано слишком много лекарства. Специалисты телефонной инфолинии по вопросам отравлений помогут в таких ситуациях принять правильное решение”, — объяснила Маре Одер.