Коронавирус не передается с молоком матери

Ни в одном из образцов не было выявлено вирусной РНК. При этом почти две трети образцов содержали активные иммуноглобулины А — антитела, способные нейтрализовать вирус.

Таким образом, пишут авторы исследования, передача вируса от матери к ребенку через молоко невозможна. Мало того, молоко инфицированной матерей является для ребенка очень важным источником противовирусных антител, защищая его от инфекции. Полученные данные говорят о том, что кормящих женщин, у которых ковид протекает в легкой или средней форме, не нужно разлучать с ребенком, им необходимо продолжать грудное вскармливание и во время болезни, что принесет большую пользу и маме, и малышу, подчеркивают исследователи.