Коронавирус не передается с молоком матери(1)
Исследователи из Медицинского центра Рочестерского университета (США), статья которых опубликована в журнале mBio, проанализировали 37 образцов грудного молока, предоставленных 18 женщинами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Ни в одном из образцов не было выявлено вирусной РНК. При этом почти две трети образцов содержали активные иммуноглобулины А — антитела, способные нейтрализовать вирус.
Таким образом, пишут авторы исследования, передача вируса от матери к ребенку через молоко невозможна. Мало того, молоко инфицированной матерей является для ребенка очень важным источником противовирусных антител, защищая его от инфекции. Полученные данные говорят о том, что кормящих женщин, у которых ковид протекает в легкой или средней форме, не нужно разлучать с ребенком, им необходимо продолжать грудное вскармливание и во время болезни, что принесет большую пользу и маме, и малышу, подчеркивают исследователи.