ФОТО | Смотрите, что случилось с плакатами на фасадах Viru Keskus. И причем здесь Томми Кэш и Maison Margiela?

В результате широкого международного сотрудничества сегодня, 18 марта, в 18:00 публике будет представлена совместная коллекция Maison Margiela и Томми Кэша, включающая как одежду, аксессуары, так совместное музыкальное произведение, в котором звучат совершенно уникальные для артиста ноты.

Менеджер по маркетингу Viru Keskus Кристель Сооару рада, что торговый центр Viru Keskus получил возможность предоставить свое рекламное пространство для представления глобального и значимого проекта, а также вместе отметить выпуск коллекции. “Maison Margiela — известный дом моды, задающий направления развития модной индустрии, творчество которого оказывает непосредственное влияние на известные нам потребительские бренды. Если Томми Кэш уже был на самых больших рекламных площадях Таймс-сквера, то пора довести творчество всемирно известного эстонца до эстонского эквивалента”, — сказала Сооару.

Представления Maison Margiela и Томми Кэша о творчестве идеально сочетаются друг с другом. С момента создания дома моды его основатель Мартин Маржела стремился деконструировать существующий подход к моде и собрать его по-новому. Его называют Дюшаном мира моды. Так же, как и эстонского музыканта Томми Кэша, привлекшего всемирное внимание, называют художником-сюрреалистом. Их любовь к концептуализму привела к многогранному сотрудничеству, первый результат которого представлен миру в виде произведений искусства на фасадах Viru Keskus.

Вскоре фотографии, знакомящие с коллекцией Томми Кэша & Maison Margiela, можно будет увидеть, прогуливаясь по Viru Keskus или мимо него. По внутреннему радио торгового центра можно будет послушать также творчество музыканта. Коллекция будет представлена в интернет-магазине артиста https://tommycashshop.com сегодня в 18:00. Уже в апреле от Томми Кэша ожидаются новые музыкальные произведения.

Viru Keskus — центр моды с самым высоким уровнем посещаемости в Эстонии. Расположенный в центре Таллинна торговый центр является популярным местом для встреч, предлагающим качественную культурно-развлекательную программу. Торговому центру Viru Keskus был присвоен единственный в Эстонии сертификат LEED O&M Platinum (“Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании, эксплуатации и обслуживании здания”) за ресурсосберегающее оперирование и управление зданием. Дополнительная информация: www.virukeskus.com.