Грибной сезон в разгаре: собирайте в лесу только те грибы, которые вы точно знаете!

“В прошлом году людей, посещавших лес для собирания грибов, было намного больше, чем раньше, и, как следствие этого, произошло больше отравлений. К нашему удивлению, были и такие грибники, которые собирали абсолютно все грибы, которые попались на пути. Грибы они планировали перебрать позже. На самом деле это невозможно, потому что собранные грибы легко ломаются. Кроме того, иногда собирают только фрагменты грибов, поэтому невозможно идентифицировать гриб, не увидев его целиком”, — говорит Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлений.

“В Эстонии также растет много ядовитых грибов, очень похожих на съедобные. Изображения грибов в специальных приложениях для смартфонов или в Интернете все же недостаточно, чтобы идентифицировать грибы. Если у вас возникло даже небольшое сомнение относительно того, что это за гриб, оставьте его в лесу”, — советует Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлений.

Если отравление все же произошло, позвоните на инфолинию по вопросам отравлений 16662. При оценке степени тяжести отравления грибами важно знать, насколько быстро произошло расстройство пищеварения после употребления в пищу гриба. Если это произошло через 30 минут — 2 часа после еды и приводит только к рвоте и расстройству пищеварения, они исчезнут через несколько часов и пройдут самое позднее на следующий день. В более тяжелых случаях рвота начинается через 6-8 часов после еды, и человеку обязательно потребуется медицинская помощь. Исключение составляют грибы-паутинники, при употреблении которых у пострадавшего сначала (в течение времени продолжительностью до 1,5 суток) появляется сильное чувство жажды и лишь легкое несварение желудка.