ФОТО | В Тарту молодой отец навестил жену и дочь в роддоме с помощью телескопического погрузчика

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Из-за коронавирусных ораничений в Эстонии, даже если отцы принимают участие в родах, оставаться в семейных палатах и навещать семью они не могут. Не все молодые папы выдержиют разлуку и периодически идут на весьма экстравагантные поступки.