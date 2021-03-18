18.03.2021, 09:32
ФОТО | В Тарту молодой отец навестил жену и дочь в роддоме с помощью телескопического погрузчика(7)
Photo by Wayne Evans from Pexels
Из-за коронавирусных ораничений в Эстонии, даже если отцы принимают участие в родах, оставаться в семейных палатах и навещать семью они не могут. Не все молодые папы выдержиют разлуку и периодически идут на весьма экстравагантные поступки.
Так, в Тарту одному отцу не хватило видеозвонков и фотографий. Страница в Facebook Kregori - Teleskooplaadur поделилась снимком у родильного дома клиники Тартуского университета, где молодой отец придумал особенно гениальное решение, чтобы познакомиться со своей дочерью и пообщаться с женой.
“Соблюдаем дистанцию, но находим возможность навестить дам в роддоме”, — говорится в подписи к фотографии.