Почему после тренировки телу необходимо восстанавливаться?
Восстановление после тренировки необходимо каждому
Польза от регулярных занятий спортом неоспорима.* Например, физическая активность укрепляет сердце, повышает эффективность сердечной деятельности, стабилизируя работу сердца на более длительный период. Во время тренировок сердечный ритм ускоряется, что помогает снабжать организм кислородом, прогоняя большее количество крови по сосудистой системе, улучшая и кровоснабжение мозга и способствуя повышению его функциональности. Также в процессе тренировок организм вырабатывает эндорфины, или гормоны счастья, которые отвечают за позитивные эмоции.
Восстановление после занятий спортом нужно всем без исключения, независимо от программы тренировки или уровня ее интенсивности. Тело каждого из нас состоит из одинаковых клеток, поэтому организму профессионального кроссфит-спортсмена требуется такой же отдых и восстановление после тренировки, как и любителю йоги, который занимается дома на коврике, или любому из нас, кому просто время от времени нравится бегать.
Во время физической активности наши мышцы используют в качестве топлива запасы гликогена. В результате этого во время выполнения упражнений резервы накопленной в мышцах энергии (гликогена) истощаются, а также распадаются белковые структуры, присутствующие в организме. После тренировки нашему телу необходимо восстановить запасы гликогена и белка в мышцах.
Регенерация физически необходима нашему организму, чтобы мышцы могли не только восстанавливаться, но и укрепляться. Во время восстановления мышцы адаптируются к вызванному физической нагрузкой напряжению, и поэтому при следующей тренировке результативность будет выше.
Как обеспечить оптимальное восстановление после тренировки?
Чтобы вернуть нашему телу то, что мы взяли у него в результате наших усилий, рекомендуется следовать некоторым советам, которые сделают процесс восстановления правильным и принесут пользу всему организму.
По словам эксперта по фитнесу Herbalife Nutrition Л. Патковски, сбалансированное питание — один из важнейших аспектов повышения качества жизни и самочувствия человека. 80 % физических достижений каждого человека напрямую зависит именно от питания. Потребление после тренировки необходимого количества белков и углеводов может ускорить повышение уровня гликогена и синтез белка в мышцах. Таким образом, употребляя правильные питательные вещества сразу после тренировки, человек может помочь организму восстановиться быстрее.
Поскольку наши потребности, цели и образ жизни различаются, у многих людей для правильного процесса восстановления просто не хватает времени или подходящих решений. В таких случаях на помощь могут прийти современные умные решения.
Herbalife Nutrition является экспертом в области сбалансированного питания, предоставляющим миллионам людей во всем мире персонализированные решения здорового питания, создал новый продукт Herbalife24 Rebuild Strength — восстанавливающий напиток с высоким содержанием белка и с добавлением l-глутамина и ВСАА, предназначенный для употребления после силовых тренировок.**
“Белки — это важная часть сбалансированной диеты и основной элемент нашей клеточной структуры. После тренировки рекомендуется потреблять достаточно качественных и легко усваиваемых белков. Herbalife24 Rebuild Strength содержит два типа белка — сывороточный и казеин, что способствует росту мышц и помогает поддерживать мышечную массу. Продукт также содержит умеренное количество углеводов — эти питательные вещества, которые часто недооценивают, после занятий спортом просто необходимы, чтобы обеспечить организм энергией”, — говорит Л. Патковска.
Этот восстанавливающий напиток также содержит l-глутамин и железо, которые способствуют оптимальному энергетическому метаболизму, образованию красных кровяных телец и транспортировке кислорода в организме.
Эксперт рекомендует употреблять Herbalife24 Rebuild Strength в течение 30-45 минут после тренировки.** Однако в течение дня, особенно во время и после тренировки, важно пить достаточное количество воды. Чтобы повысить гибкость мышц и улучшить приток крови к мышечным волокнам, после тренировки необходимо также выполнять упражнения на растяжку. Поскольку лучше всего организм восстанавливается во время сна, необходимо убедиться, что на сон выделяется достаточное количество часов.
*Пожалуйста, перед внесением изменений в свой режим тренировок проконсультируйтесь со специалистом.
**В случае хронических заболеваний или текущего процесса лечения перед употреблением продуктов Herbalife Nutrition и введением их в свой рацион проконсультируйтесь со своим врачом.