Почему после тренировки телу необходимо восстанавливаться?

Восстановление после тренировки необходимо каждому

Польза от регулярных занятий спортом неоспорима.* Например, физическая активность укрепляет сердце, повышает эффективность сердечной деятельности, стабилизируя работу сердца на более длительный период. Во время тренировок сердечный ритм ускоряется, что помогает снабжать организм кислородом, прогоняя большее количество крови по сосудистой системе, улучшая и кровоснабжение мозга и способствуя повышению его функциональности. Также в процессе тренировок организм вырабатывает эндорфины, или гормоны счастья, которые отвечают за позитивные эмоции.

Восстановление после занятий спортом нужно всем без исключения, независимо от программы тренировки или уровня ее интенсивности. Тело каждого из нас состоит из одинаковых клеток, поэтому организму профессионального кроссфит-спортсмена требуется такой же отдых и восстановление после тренировки, как и любителю йоги, который занимается дома на коврике, или любому из нас, кому просто время от времени нравится бегать.

Во время физической активности наши мышцы используют в качестве топлива запасы гликогена. В результате этого во время выполнения упражнений резервы накопленной в мышцах энергии (гликогена) истощаются, а также распадаются белковые структуры, присутствующие в организме. После тренировки нашему телу необходимо восстановить запасы гликогена и белка в мышцах.

Регенерация физически необходима нашему организму, чтобы мышцы могли не только восстанавливаться, но и укрепляться. Во время восстановления мышцы адаптируются к вызванному физической нагрузкой напряжению, и поэтому при следующей тренировке результативность будет выше.

Как обеспечить оптимальное восстановление после тренировки?

Чтобы вернуть нашему телу то, что мы взяли у него в результате наших усилий, рекомендуется следовать некоторым советам, которые сделают процесс восстановления правильным и принесут пользу всему организму.