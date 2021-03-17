Можно ли избавиться от пигментных пятен?
К счастью, в наше время существуют эффективные способы избавления от пигментных пятен, если избежать их появления все же не удалось. Для этого нужно просто подобрать подходящие продукты, которые окажут поддержку естественным механизмам функционирования кожи.
Почему возникают пигментные пятна?
Существует несколько причин гиперпигментации, или возникновения пигментных пятен. Главным фактором в этом вопросе является естественный пигмент меланин, который отвечает за цвет волос, глаз и кожи. При избыточной выработке меланина организмом на коже возникают пятна бурого или серого цвета, сигнализируя об избытке меланина в этих местах.
Причин избыточной выработки меланина много: возраст, воспаления и травмы кожи, а также гормональные изменения в организме (из-за этого с гиперпигментацией часто сталкиваются беременные женщины). Однако чаще всего избыточная выработка меланина бывает вызвана чрезмерным воздействием солнца.
Можно сказать, что меланин — это своего рода естественная защита от ультрафиолета. При избыточном или слишком продолжительном воздействии солнца, однако, меланин больше не может эффективно защищать кожу. Поскольку солнце в первую очередь оказывает воздействие на не прикрытые участки тела, пигментные пятна часто образуются на коже лица, рук и кистей.
Не стоит медлить
Заметив пигментные пятна, не пускайте ситуацию на самотек. В противном случае со временем пятна могут стать еще темнее.
Поскольку основным виновником гиперпигментации является солнце, предотвратить появление пигментных пятен поможет использование подходящего средства для защиты от солнца. Учитывайте, что пользоваться защитой нужно и в пасмурные дни. Хоть ультрафиолетовое излучение особенно интенсивно при ясном небе, лучи все же прoникают и через облака.
Защитой от солнца служат и старые добрые солнечные очки, шляпы с широкими полями и бейсболки, но полностью они лицо не скроют, поэтому на помощь нам приходит косметическая промышленность.
Если пигментных пятен избежать не удалось
В наше время существуют эффективные методы сделать менее заметными и даже удалить пигментные пятна. Придут на помощь, например, продукты из линейки Eucerin Anti-Pigment.
Особенно действенными продукты Eucerin против гиперпигментации делает уникальный запатентованный компанией ингредиент тиамидол — он продемонстрировал наибольшую эффективность среди 50 000 изученных веществ. Механизм действия тиамидола заключается в регулировании первопричины гиперпигментации, благодаря чему он эффективно устраняет пигментные пятна, придавая коже однородное сияние.
В линейку продуктов против гиперпигментации вошла двойная сыворотка, которая содержит два ингредиента, каждый из которых оказывает определенное воздействие: если тиамидол действует на первопричину гиперпигментации, то концентрированная гиалуроновая кислота способствует увлажнению кожи и удерживанию в ней влаги.
Anti-Pigment дневной крем против пигментации SPF 30 помимо тиамидола содержит UVA- и UVB-фильтры, благодаря чему он эффективно защищает кожу от солнца, а в составе входящего в линейку ночного крема содержится декспантенол, способствующий регенерации клеток кожи в течение ночи, благодаря чему днем кожа выглядит ровной и сияющей.
Anti-Pigment корректор пригодится в случаях, когда проблему представляет гиперпигментация на отдельных небольших участках — при регулярном нанесении геля на проблемные места можно довольно быстро избавиться от нежелательных дефектов.
Быстрый результат
Самая важная информация, которую следует знать о гиперпигментации, заключается в том, что пигментные пятна не являются чем-то необратимым: при правильном уходе вы можете, вооружившись эффективными инструментами, помочь своей коже. При регулярном и последовательном использовании вошедших в линейку продуктов первых заметных результатов можно ожидать уже через две недели.
Не стоит забывать и о том, что лучший способ борьбы с пигментными пятнами — это защита кожи от солнца. Поскольку весна уже на пороге, позаботьтесь о защите кожи уже сейчас. Подберите подходящую солнцезащитную косметику, и наслаждайтесь весенним солнцем без забот.