Можно ли избавиться от пигментных пятен?

К счастью, в наше время существуют эффективные способы избавления от пигментных пятен, если избежать их появления все же не удалось. Для этого нужно просто подобрать подходящие продукты, которые окажут поддержку естественным механизмам функционирования кожи.

Почему возникают пигментные пятна?

Существует несколько причин гиперпигментации, или возникновения пигментных пятен. Главным фактором в этом вопросе является естественный пигмент меланин, который отвечает за цвет волос, глаз и кожи. При избыточной выработке меланина организмом на коже возникают пятна бурого или серого цвета, сигнализируя об избытке меланина в этих местах.

Причин избыточной выработки меланина много: возраст, воспаления и травмы кожи, а также гормональные изменения в организме (из-за этого с гиперпигментацией часто сталкиваются беременные женщины). Однако чаще всего избыточная выработка меланина бывает вызвана чрезмерным воздействием солнца.

Можно сказать, что меланин — это своего рода естественная защита от ультрафиолета. При избыточном или слишком продолжительном воздействии солнца, однако, меланин больше не может эффективно защищать кожу. Поскольку солнце в первую очередь оказывает воздействие на не прикрытые участки тела, пигментные пятна часто образуются на коже лица, рук и кистей.

Не стоит медлить

Заметив пигментные пятна, не пускайте ситуацию на самотек. В противном случае со временем пятна могут стать еще темнее.

Поскольку основным виновником гиперпигментации является солнце, предотвратить появление пигментных пятен поможет использование подходящего средства для защиты от солнца. Учитывайте, что пользоваться защитой нужно и в пасмурные дни. Хоть ультрафиолетовое излучение особенно интенсивно при ясном небе, лучи все же прoникают и через облака.

Защитой от солнца служат и старые добрые солнечные очки, шляпы с широкими полями и бейсболки, но полностью они лицо не скроют, поэтому на помощь нам приходит косметическая промышленность.

Если пигментных пятен избежать не удалось