В мире наблюдается "близнецовый бум"

Ученые из Великобритании, Франции и Нидерландов, статья которых опубликована в журнале Human Reproduction, сравнили статистические данные о рождениях близнецов в период с 2010 по 2015 годы в 165 странах мира, и в период с 1980 по 1985 годы в 112 странах мира.

Оказалось, что с 1980-х годов уровень близнецовых рождений во всем мире вырос на треть, с 9 до 12 близнецовых родов на каждую тысячу родов. Сейчас в мире на свет появляется более полутора миллионов пар близнецов в год, а каждый 42-й новорожденный на планете имеет брата или сестру-близнеца.

Особенно значительный рост числа близнецовых родов отмечен в странах Европы, Северной Америки и Азии. При этом чемпионом в этом смысле остается Африка — на этом континенте, как и прежде, близнецы рождаются чаще всего, причем, из-за генетических особенностей населения, обычно разнояйцевые — но другие континенты ее быстро догоняют. Сейчас в Азии и Африке происходят 80% всех близнецовых родов в мире.

Основной причиной того, что близнецов стало так много, ученые считают распространение и популярность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), причем не только ЭКО, но и таких более простых методов, как стимуляция яичников и искусственное оплодотворение. Свой вклад также вносит позднее материнство — в последние десятилетия во многих странах женщины откладывают деторождение, вероятность многоплодной беременности возрастает с возрастом матери.

“Относительное и абсолютное число близнецов в мире сейчас выше, чем когда-либо, причем не только по сравнению с серединой 20 века, но и за все время существования человечества, - отметил один из авторов, профессор Кристиаан Монден из Оксфордского университета. — Важно понимать, что роды близнецов связаны с высоким уровнем смертности среди новорожденных, а многоплодная беременность грозит осложнениями и матери, и плодам”. В то же время, Монлен и его коллеги предполагают, что пик близнецовых рождений уже достигнут, так как в богатых странах мира теперь из-за высоких рисков избегают многоплодных беременностей при использовании ВРТ.