Tinder в США позволит пользователям узнать, совершал ли их потенциальный партнер насилие

Сервис онлайн-знакомств Tinder позволит пользователям из США получить информацию о задержаниях и судимостях других пользователей. Об этом сообщают The Verge и Би-би-си.

Компания Match Group, владеющая Tinder, стала инвестором некоммерческой платформы для проверки данных Garbo. Сервис аккумулирует информацию о какой-либо персоне из открытых источников в интернете. К такой информации относятся в том числе и сведения о насилии и жестоком отношении, а также об арестах и судимостях.

Благодаря Garbo Tinder позволит проверить информацию о любом пользователе, используя его полное имя или номер телефона. Услуга будет платной. В ближайшие месяцы начнется тестирование функции, а пользователям она станет доступна уже в этом году.

В январе прошлого года Tinder добавил тревожную кнопку, благодаря которой можно будет отправить информацию о собственном местонахождении диспетчерам и в экстренные службы. Со временем в приложении появится возможность зачекиниться, чтобы сообщить знакомым о месте свидания.

Tinder, Bumble и другие приложения для знакомств добавили функции верификации фотографий, которая позволяет подтверждать личность пользователя.