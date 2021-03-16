ВИДЕО | Nike посвятил рекламную кампанию силе женщин во время беременности и материнства

“Можешь ли ты быть атлеткой? Ты, беременная. Ты, мать. Посмотрим. Кто такая атлетка? Кто-то, кто много двигается? Это же ты. Кто-то, кто достигает своих целей? Это тоже ты. Кто-то, кто прислушивается к своему телу? Тоже ты. Кто-то, кто бросает вызов гравитации? Это ты. Кто-то, кто терпит боль? И это ты. Кто-то, кто двигает границы и продолжает давить. Давить. Давить. Тужиться. Кто-то, кто адским трудом достигает каждой из своих побед. Ты. Ты. Ты”, — говорится в ролике.