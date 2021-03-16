37-летняя сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз. В честь кого назвали малышку?

Уже известно, какое имя родители дали своей дочери: ее назвали Грейс Элизабет Джейн. Фанаты королевской семьи предположили, что второе имя ей досталось от звездной тети. Полное имя герцогини Кембриджской звучит так: Кейт Элизабет Миддлтон. Как пишет Elle, сама Кейт также почтила свою сестру в имени дочери в 2015 году. Шарлотта является вторым именем Пиппы — Филиппы Шарлотты Миддлтон. Кроме того, есть предположение, что второе имя новорожденной племянницы герцогини Кембриджской — дань уважения королеве Великобритании.

Мама и малышка чувствуют себя хорошо. С ней все отлично, и все невероятно счастливы,

- рассказал инсайдер о состоянии Пиппы.

О том, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс ждут на свет появления второго ребенка, СМИ объявили в середине декабря. Сестра Кейт Миддлтон никак не комментировала подобные новости и за эти месяцы лишь пару раз появлялась на улицах Лондона. Но в последний раз, когда ее видели папарацци (а это было около двух недель назад), трудно было не заметить округлившийся живот даже под теплой курткой.

О своей помолвке Пиппа и Джеймс объявили меньше чем через год после начала отношений, а решение жить вместе пара приняла и вовсе два месяца спустя после первого свидания. Однако такое быстрое развитие событий связано не только с большими чувствами. В 2015-м Пиппа и Джеймс не просто начали встречаться, а возобновили свой роман.