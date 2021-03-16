37-летняя сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз. В честь кого назвали малышку?
Уже известно, какое имя родители дали своей дочери: ее назвали Грейс Элизабет Джейн. Фанаты королевской семьи предположили, что второе имя ей досталось от звездной тети. Полное имя герцогини Кембриджской звучит так: Кейт Элизабет Миддлтон. Как пишет Elle, сама Кейт также почтила свою сестру в имени дочери в 2015 году. Шарлотта является вторым именем Пиппы — Филиппы Шарлотты Миддлтон. Кроме того, есть предположение, что второе имя новорожденной племянницы герцогини Кембриджской — дань уважения королеве Великобритании.
- рассказал инсайдер о состоянии Пиппы.
О том, что Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс ждут на свет появления второго ребенка, СМИ объявили в середине декабря. Сестра Кейт Миддлтон никак не комментировала подобные новости и за эти месяцы лишь пару раз появлялась на улицах Лондона. Но в последний раз, когда ее видели папарацци (а это было около двух недель назад), трудно было не заметить округлившийся живот даже под теплой курткой.
О своей помолвке Пиппа и Джеймс объявили меньше чем через год после начала отношений, а решение жить вместе пара приняла и вовсе два месяца спустя после первого свидания. Однако такое быстрое развитие событий связано не только с большими чувствами. В 2015-м Пиппа и Джеймс не просто начали встречаться, а возобновили свой роман.
История их любви началась еще в 2006-м, тогда они впервые встретились во время отдыха на Сен-Барте. В тот момент Джеймс не обратил на свою будущую невесту никакого внимания, так как переживал расставание с другой девушкой и был настроен на развитие собственного бизнеса. Встречаться они начали в 2012-м, но роман продлился всего несколько месяцев — Пиппа и Джеймс не смогли устранить разногласия и расстались. После этого Пиппа почти сразу увлеклась другим — биржевым маклером Нико Джексоном. Через год, в 2014-м, СМИ написали об их помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2015-м пара объявила о расставании, и Пиппа вернулась к Джеймсу.
В мае 2017-го состоялась свадьба пары, а в октябре 2018-го Пиппа и Джеймс впервые стали родителями — у них родился сын Артур.
Источник: журнал HELLO!